Vivir con menos de 700 euros al mes: la pobreza severa afecta a 182.069 personas en Canarias

En Canarias, el 8% de la población está en situación de pobreza extrema. Este porcentaje, inferior al registrado el año anterior (10,1%), sigue reflejando una realidad alarmante: unas 182.000 personas sobreviven con menos de 700 euros al mes en las Islas. Aun así, se trata de un dato que también puede tener una lectura positiva, ya que cerca de 45.000 vecinos han mejorado su posición económica.

El informe El Estado de la Pobreza en España, publicado este miércoles por la Red Europea EAPN, sitúa a Canarias como una de las regiones del país con mayor desigualdad social. Pese a que la mayoría de indicadores siguen siendo desfavorables, en esta edición, al contrario que en la anterior, el Archipiélago ha conseguido reducir el número de vecinos que sufre la cara más dura de la pobreza. Las Islas, por tanto, se alejan de los peores puestos -ocupados por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia- y se sitúan justo en la media nacional (8%).

Las mujeres (8,3% frente al 7,7% en hombres), los migrantes y la población infantil siguen siendo los más afectados por la pobreza severa. De hecho, el estudio detalla que la probabilidad de estar en esta situación de extrema vulnerabilidad se reduce con el paso de los años: el 12,5% de los niños vive en hogares con muy pocos recursos, un porcentaje que puede caer hasta el 5,5% entre los mayores de 65 años. Las familias monoparentales, así como las personas que viven solas, también son mucho más vulnerables, al igual que los que están obligados a pagar un alquiler (15,1%).

Pobreza crónica

En 2025, los hogares con rentas más bajas aumentaron sus ingresos. Sin embargo, esa reducción de la pobreza extrema no se ha traducido en una mejora generalizada. Los pobres siguen siendo pobres y los que estaban próximos a serlo siguen pendiendo de un hilo que es cada vez más fino. Canarias es la tercera región con más personas en la cuerda floja. En concreto, uno de cada tres (31,2%) isleños está al borde de la exclusión. La tasa de pobreza registrada en el Archipiélago (22,9%, el equivalente a más de medio millón de personas) también es tres puntos superior a la media nacional (19,5%).

Tras conocer estos datos -que sirven como avance previo a la publicación del estudio regional-, el vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando Rodríguez, subrayó que la pobreza se está cronificando. "Ni mejora ni empeora, se ha estancado; veníamos de un descenso sostenido que nos hacía pensar que podríamos llegar al objetivo de reducir la tasa de pobreza a la mitad para 2030, pero el dato de este año nos da una perspectiva distinta", advirtió.

Acostumbrados a ser pobres

EAPN elabora este informe desde hace 16 años. En todo este tiempo, España nunca ha logrado que su tasa de pobreza esté por debajo del 20%. En las Islas, la situación es todavía más crítica: "Nunca hemos bajado del 30%, eso quiere decir que nos hemos acostumbrado a la precariedad y a la vulnerabilidad social, a que sea algo que esté ahí y a que nunca termine de reducirse", argumentó.

Pese a lo negativo de los datos, el informe reconoce el esfuerzo que ha hecho el territorio insular por salir de este agujero. El Gobierno regional está entre los únicos cuatro que han aumentado el número de beneficiarios de sus Rentas Mínimas de Inserción. No solo eso, la Renta Canaria de Ciudadanía es la segunda que más ha crecido en el último lustro (un 58,2% más de perceptores), solo por detrás de la prestación ofrecida en la Comunidad Valenciana (237%).

¿Las ayudas sociales funcionan?

Prestaciones como estas han evitado que en España 11 millones de personas caigan en la pobreza. Rodríguez recordó que, sin ayudas de este tipo, la tasa de pobreza en las Islas podría alcanzar el 47%. "La mitad de la población estaría en esta situación", resaltó.

Durante la presentación del informe, celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, el investigador Alejandro Sanz señaló que, aunque las políticas públicas hayan demostrado que funcionan, los datos apuntan a que las herramientas actuales han alcanzado un límite. Asimismo, destacó que hoy en día la vivienda es el principal motor de la pobreza. "Hay muchas familias que no están bajo el umbral de la pobreza, pero el coste de la vivienda les hace vivir en ese riesgo; la clase media está sufriendo empobrecimiento y cada vez tiene más dificultades para hacer frente a los costes", sentenció.

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Junto a la vivienda, otro de los factores con impacto directo en la pobreza es el empleo. En el Archipiélago, los indicadores macroeconómicos -tasa de paro, por ejemplo- están mejor que nunca. Sin embargo, los datos no son tan esperanzadores si se observan cuestiones como los salarios o la estabilidad laboral. "En comunidades como Canarias, con un nivel salarial tan bajo, es todavía más insostenible pagar un alquiler", alertó el vicepresidente de la entidad.