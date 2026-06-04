La Aemet avisa: bajan las temperaturas y regresan las rachas muy fuertes a Canarias este viernes

Canarias afronta este viernes con un cambio de tendencia en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las temperaturas máximas, nubosidad en el norte de las islas y viento del nordeste que volverá a dejar rachas muy fuertes en cumbres y zonas expuestas durante la madrugada.

Las máximas experimentarán un descenso ligero o moderado en buena parte del Archipiélago, mientras que las mínimas apenas sufrirán cambios. Además, el viento volverá a ser protagonista en las vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, donde podrían registrarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 5 a 6, con intervalos ocasionales de fuerza 7, fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de entre uno y dos metros.

Previsión por islas

LANZAROTE

Cielo nuboso con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en el norte y oeste, y a poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en ligero descenso. Viento de norte a nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el interior y vertiente sur durante la madrugada y por la tarde, cuando no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 18 - 23

FUERTEVENTURA

Cielo nuboso con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en el norte y oeste, y a poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en ligero descenso. Viento de norte a nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en zonas de interior y península de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 19 - 23

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte con probables lloviznas, abriendo algunos claros durante la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en ligero a moderado descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de las vertientes sudeste y oeste, y en cumbres, donde serán probables las rachas muy fuertes de hasta 70 km/h durante la madrugada, siendo menos probables y de carácter ocasional el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 21

TENERIFE

Nuboso en el norte con probables lloviznas, principalmente en el nordeste, y abriendo claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso salvo intervalos ocasionales en el sur y oeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en moderado descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de cumbres, vertiente sudeste, extremo oeste y fachada sureste del área metropolitana donde serán probables las rachas muy fuertes de hasta 70 km/h durante la madrugada, siendo menos probables y de carácter ocasional el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20- 25

LA GOMERA

Nuboso en el norte con probables lloviznas ocasionales, principalmente de madrugada y al anochecer, y abriendo claros durante la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, fuerte en zonas expuestas de las vertientes sudeste, extremo noroeste y cumbres, donde se esperan rachas muy fuertes de hasta 70 km/h durante la madrugada, siendo menos probables y de carácter ocasional el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 - 23

LA PALMA

Nuboso en el norte con probables lloviznas ocasionales, principalmente de madrugada y al anochecer, y abriendo claros durante la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en moderado descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de los extremos sudeste y noroeste, en cumbres y en el municipio de El Paso, donde serán probables las rachas muy fuertes de hasta 70 km/h durante la madrugada, siendo menos probables y de carácter ocasional el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 - 22

EL HIERRO

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lloviznas de madrugada, abriendo amplios claros durante la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de los extremos sudeste y oeste, y en zonas altas donde serán probables las rachas muy fuertes de hasta 70 km/h durante la madrugada, siendo menos probables y de carácter ocasional el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Noticias relacionadas