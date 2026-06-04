Canarias afronta un jueves con nubes, claros, calor y viento fuerte en varias zonas

Canarias vivirá este jueves una jornada marcada por la alternancia de nubes y claros, el calor en algunas zonas del Archipiélago y el viento del nordeste, que soplará con intensidad en áreas expuestas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en la mayor parte de las islas, aunque las máximas podrán experimentar ligeros ascensos en algunas zonas. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 19 grados de mínima y 23 de máxima, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los termómetros oscilarán entre los 19 y los 26 grados.

El viento será moderado del nordeste, aunque podrá soplar con fuerza en zonas expuestas de las vertientes sureste y oeste, así como en cumbres, donde se esperan rachas muy fuertes, especialmente durante las horas centrales del día.

En el mar, se prevén vientos del nordeste o norte de fuerza 5 a 6, marejada a fuerte marejada, con áreas de marejadilla y mar de fondo del norte de entre uno y tres metros.

Previsión por islas

En Lanzarote predominarán los cielos nubosos en el norte y oeste, mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso, salvo intervalos a primeras y últimas horas. Las temperaturas registrarán pocos cambios y el viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el interior y la vertiente sur, donde se esperan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. En Arrecife se prevén 19 grados de mínima y 24 de máxima.

En Fuerteventura también predominarán los cielos nubosos en el norte y oeste. En el resto de zonas habrá cielos poco nubosos, con algunos intervalos al inicio y al final de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior y sur, especialmente en Jandía, donde no se descartan rachas muy fuertes. Puerto del Rosario registrará entre 18 y 25 grados.

En Gran Canaria, el norte estará nuboso por debajo de los 800 o 1.000 metros, con baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a últimas horas. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas subirán ligeramente y podrían alcanzarse localmente los 30 grados en medianías de la vertiente sur. En la capital grancanaria se esperan entre 19 y 23 grados.

En Tenerife, el norte presentará intervalos nubosos por debajo de los 800 o 1.000 metros, con apertura de claros durante las horas centrales, salvo en zonas bajas del nordeste, donde podrían predominar las nubes y producirse alguna llovizna débil al final del día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. No se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en el litoral sur del área metropolitana. Santa Cruz de Tenerife tendrá entre 19 y 26 grados.

En La Gomera, el norte permanecerá nuboso por debajo de los 800 o 1.000 metros, con claros durante las horas centrales y baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías al final del día. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Las máximas subirán ligeramente y el viento podrá dejar rachas muy fuertes en cumbres y zonas expuestas. San Sebastián de La Gomera registrará entre 20 y 24 grados.

En La Palma, predominarán los cielos nubosos en el norte y este por debajo de los 800 o 1.000 metros, con claros durante las horas centrales y baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a últimas horas. En el resto de la isla, poco nuboso o despejado. El viento podrá soplar con fuerza en los extremos sureste y noroeste, cumbres y El Paso. Santa Cruz de La Palma tendrá entre 19 y 26 grados.

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En El Hierro, el norte presentará intervalos nubosos durante el día y cielos más cubiertos de madrugada y a últimas horas, cuando no se descarta alguna llovizna ocasional. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con ligero ascenso de las máximas. En Valverde se esperan entre 16 y 23 grados.