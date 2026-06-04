Canarias conquista Atenas: este es el hallazgo que acaba de sorprender al mayor festival arqueológico del mundo y que permaneció oculto durante siglos

Un valle donde resonaban piedras capaces de escucharse a gran distancia, un grabado rupestre que se ilumina exactamente con el primer rayo del solsticio de invierno y una investigación que conecta astronomía, ritualidad y paisaje en la cultura guanche. Todo ello ha llevado al documental Magec en el Valle del Ahijadero a recibir la Mención Honorífica del Festival Internacional de Cine Arqueológico de Grecia (AGON), considerado el certamen de referencia mundial en esta especialidad.

La producción, dirigida por el cineasta tinerfeño Tarek Ode y patrocinada por el Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arona, ha logrado situar la arqueología canaria en el foco internacional gracias a una investigación que profundiza en uno de los descubrimientos más singulares realizados en Tenerife durante los últimos años.

Un lugar donde el Sol marcaba el calendario

El documental centra su investigación en el hallazgo del marcador solsticial del Roque de Malpaso, ubicado en el municipio de Arona. A través de imágenes de gran fuerza visual y una sólida base científica, la obra muestra cómo los antiguos guanches desarrollaron un profundo conocimiento de los ciclos astronómicos y de la observación del territorio.

La investigación documenta la interacción precisa de la luz solar con un grabado rupestre durante el solsticio de invierno. Según explican los especialistas, en torno a los días 20, 21 y 22 de diciembre los primeros rayos del amanecer iluminan con extraordinaria exactitud un símbolo cruciforme tallado en la roca.

Para las comunidades aborígenes, seguir las pautas del Sol y de la Luna no era una cuestión simbólica o decorativa. De ello dependía buena parte de su supervivencia. Saber cuándo comenzaban los cambios estacionales permitía anticipar la llegada de las lluvias y organizar mejor una economía basada principalmente en la ganadería.

El descubrimiento del fenómeno se produjo en 2018 durante unos trabajos fotográficos realizados en la zona. Mientras revisaban las imágenes, los investigadores observaron cómo el primer rayo solar penetraba sobre el grabado en forma de cuña, un detalle que abrió nuevas líneas de estudio sobre la función astronómica del enclave.

La obra muestra cómo los antiguos guanches desarrollaron un profundo conocimiento de los ciclos astronómicos y de la observación del territorio. / MAGEC VALLE AHIJADERO

Las piedras que hablan

Pero el Roque de Malpaso guarda otro de los elementos más sorprendentes de la arqueología canaria. El documental recoge la presencia de un litófono, un conjunto de piedras sonoras utilizadas por los antiguos habitantes de Tenerife. Determinadas zonas de la roca presentan rebajes perfectamente definidos que permiten obtener diferentes sonidos al ser golpeadas con otras piedras.

Los investigadores sostienen que estos sonidos podían escucharse en buena parte del valle y que probablemente desempeñaban una función ritual. La hipótesis apunta a que el litófono pudo estar vinculado a ceremonias relacionadas con la petición de lluvias, un aspecto fundamental para unas comunidades cuya vida dependía directamente del ganado y de los recursos naturales.

La presencia de estas piedras sonoras aporta nuevas perspectivas sobre la relación entre paisaje, sonido y espiritualidad dentro de la cultura indígena canaria.

La investigación documenta la interacción precisa del marcador con la luz solar durante el solsticio de invierno / MAGEC VALLE AHIJADERO

El valle donde se reunía el ganado

El propio nombre del Valle del Ahijadero ayuda a comprender la importancia histórica del lugar. Según explican los especialistas que participan en la investigación, se trata de un espacio tradicionalmente vinculado a la concentración de ganado. La ganadería constituía uno de los pilares esenciales de la economía guanche y este valle habría desempeñado un papel destacado dentro de ese sistema productivo.

La combinación de marcadores solares, grabados rupestres, piedras sonoras y actividad ganadera convierte al enclave en un espacio excepcional para comprender la relación que los antiguos canarios mantenían con el territorio.

Un reconocimiento desde la cuna de la arqueología

La Mención Honorífica fue concedida durante la 13ª edición del Festival Internacional de Cine Arqueológico de Grecia (AGON), celebrado en el emblemático Teatro Olympia (Maria Callas) de Atenas.

El jurado destacó la calidad artística de la producción, el rigor científico de la investigación y la capacidad del documental para acercar al público internacional el legado histórico y cultural de los antiguos pobladores de Canarias.

La obra cuenta además con el respaldo académico de especialistas como Antonio Tejera Gaspar, catedrático emérito de la Universidad de La Laguna y Premio Canarias, así como de la arqueóloga Beatriz Gallego.

El reconocimiento adquiere un significado especial por proceder de Grecia, considerada uno de los grandes referentes mundiales de la investigación arqueológica y la cuna de buena parte de la tradición científica occidental. En cierto modo, la arqueología canaria ha logrado abrirse paso en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo para este tipo de estudios.

Un documental que sigue cruzando fronteras

El éxito en Atenas se suma a una destacada trayectoria internacional. Magec en el Valle del Ahijadero ha sido seleccionado en el Festival de Cinema de Girona, en el Issni N'Ourgh International Amazigh Film Festival de Marruecos y en el By the River Film Festival de Macedonia del Norte, donde alcanzó la condición de finalista.

Este recorrido internacional consolida al documental como una de las producciones más relevantes dedicadas a la divulgación del patrimonio arqueológico canario.

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Detrás de este premio no solo hay una producción audiovisual, sino también una invitación a mirar de nuevo el pasado de Canarias y a descubrir que, mucho antes de la llegada de los europeos, los antiguos guanches ya observaban el cielo, escuchaban el paisaje y encontraban en la naturaleza respuestas para comprender el paso del tiempo.