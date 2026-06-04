Competencia se 'alía' con Canarias y le enmienda la plana a Aena por la subida de las tasas

Varapalo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Aena, la entidad semipública encargada de la gestión de la red nacional de aeropuertos. Es verdad que el varapalo se materializa en un informe de la CNMC de carácter no vinculante, es decir, que ni Aena ni el Gobierno central –titular del 51% del capital social de la antigua Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea– tienen la obligación de atender sus argumentos, si bien ello no le resta ni un ápice de contundencia. Los técnicos de Competencia defienden que las tasas o tarifas que Aena cobra por la prestación de los servicios aeroportuarios deberían reducirse a un ritmo anual del 0,59% en los próximos cinco años (2027-2031). La comisión nacional se pone así del lado del Gobierno de Canarias, que ha sido especialmente beligerante contra la decisión de Aena de subir las tarifas un 3,82% anual en ese mismo período, justo al contrario de lo recomendado ahora por la CNMC. De algún modo, por tanto, Competencia le enmienda la plana a la cúpula de Aena y, de paso, y de forma indirecta, le da más munición al Ejecutivo autonómico en su contienda política con el Gobierno central para lograr que la Comunidad Autónoma participe en la gestión de los aeropuertos del Archipiélago.

No extraña así que el consejero de Transportes del Gabinete regional, Pablo Rodríguez, reaccionase este miércoles de inmediato al informe de la CNMC e insistiese en calificar de injusta la subida de tasas prevista por Aena: «Consideramos que esa subida es tremendamente injusta con el Archipiélago porque no atiende su condición de región ultraperiférica y lo que supone la conectividad aérea; no es una movilidad más, no es una alternativa más, es la única opción que tienen sus residentes para moverse y el principal elemento de conexión con el exterior y con su motor económico», explicó Rodríguez en declaraciones recogidas por Efe.

La comisión duda de los cálculos del gestor aeroportuario

De hecho, el representante del Gobierno presidido por Fernando Clavijo hizo hincapié en uno de los argumentos con que los expertos de la CNMC justifican su parecer de que las tarifas deberían reducirse y no incrementarse. No en vano, «su subida [la de las tasas aéreas] es mucho más alta que el propio incremento del tráfico o que las propias inversiones que se van a destinar a los aeropuertos», resumió el consejero. En esta línea, los técnicos de Competencia proponen en su análisis del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que estará en vigor durante el próximo lustro que las previsiones de tráfico que maneja Aena –donde vaticinan un incremento del tránsito aéreo de solo un 1,3%– deberían corregirse al alza, ya que ellos entienden que el aumento se irá por encima de los dos puntos porcentuales (2,2%). Dicho de otro modo: Aena infrapondera el aumento previsto del tráfico aéreo, lo que en consecuencia lleva a infraponderar la previsión de ingresos de la entidad semipública –hasta un 49% de su capital social está en manos privadas– y, en última instancia, a tirar al alza de las tasas para cubrir o compensar una potencial pérdida de facturación o ingresos que en realidad, al menos según los cálculos de Competencia, no va a producirse.

Además, la CNMC también pone énfasis en el contrasentido, al menos aparente, de que el gestor aeroportuario plantee un incremento de los gastos de explotación «muy superior al del tráfico», esto es, que por un lado se infrapondera la actividad prevista y por otro se dibuja un escenario de gastos o costes de funcionamiento más próximo a los cálculos de Competencia –un 2,2% más de tráfico– que a los de la propia Aena –el mencionado 1,3%–. Lo anterior explica por qué la CNMC exhorta a Aena a reducir los gastos de explotación en casi 750 millones de euros, lo que estaría más en sintonía con sus propias estimaciones. Lo contrario significaría «asumir ineficiencias operativas que no estarían justificadas».

Más munición en la discusión con el Estado

Hay que insistir en que el Gobierno canario y el Ejecutivo central ultiman los detalles de una primera reunión para perfilar el traspaso de competencias en gestión aeroportuaria del Estado a la autonomía. Madrid propone el marco jurídico acordado con País Vasco, pero el Gobierno regional cree que en el caso del Archipiélago hay margen para mayores competencias. El Gabinete de Clavijo cree que Aena no atiende como debería las demandas y la realidad de la red insular de aeródromos, y el parecer de la CNMC viene ahora, de alguna forma, a darle nuevos argumentos.