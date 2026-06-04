Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista SavanéCortes de tráfico por la visita del papaWilly Villar - CB CanariasCambios en el permiso de conducirCondena Maikel MesaObras Estadio de Gran CanariaAtraco Las Terrazas
instagramlinkedin

En Directo

Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

Última hora sobre toda la información relacionada con la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife

La agenda del Papa en España en 120 segundos

La agenda del Papa en España en 120 segundos

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Mikel Venys

Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio recorrerá Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio estará en Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
  2. Estos son los cortes previstos por la DGT durante la visita del papa en Tenerife y Gran Canaria
  3. STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
  4. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre que cada vez más padres eligen en España
  5. ¿Qué tiendas estarán abiertas el Día de Canarias? Horarios del 30 de mayo en Gran Canaria
  6. Sanidad advierte del riesgo de los ‘vapers’ como puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional
  7. La Aemet avisa de una subida de las temperaturas en Canarias este lunes
  8. El testaferro de Zapatero planeó negocios inmobiliarios en Gran Canaria

Baleària suelta amarras y navega por el mar de Canarias

Baleària suelta amarras y navega por el mar de Canarias

Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

El Ejército del Aire despliega un dron 'Predator B' en Lanzarote para proteger al papa León XIV en Canarias

El Ejército del Aire despliega un dron 'Predator B' en Lanzarote para proteger al papa León XIV en Canarias

Visita del papa a Canarias: casi 10.000 plazas de aparcamiento para absorber la llegada masiva de fieles a Las Palmas de Gran Canaria

Visita del papa a Canarias: casi 10.000 plazas de aparcamiento para absorber la llegada masiva de fieles a Las Palmas de Gran Canaria

Pedro Ortega oficializa su candidatura a la reelección en la patronal de Las Palmas

Pedro Ortega oficializa su candidatura a la reelección en la patronal de Las Palmas

Lopesan acelera su hoja de ruta climática tras sumarse a la Declaración de Glasgow

Lopesan acelera su hoja de ruta climática tras sumarse a la Declaración de Glasgow

Plátano de Canarias, marca líder en frutas y verduras según el Brand Footprint 2026 de Kantar

Plátano de Canarias, marca líder en frutas y verduras según el Brand Footprint 2026 de Kantar

Gran despliegue de seguridad: 121 vehículos policiales y 144 agentes llegan al Puerto de Las Palmas para la visita del papa a Gran Canaria

Gran despliegue de seguridad: 121 vehículos policiales y 144 agentes llegan al Puerto de Las Palmas para la visita del papa a Gran Canaria
Tracking Pixel Contents