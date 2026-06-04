Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio recorrerá Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio estará en Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz.

Nayra Bajo de Vera Cortes de tráfico por la visita del papa León XIV en Las Palmas de Gran Canaria: todos los detalles del dispositivo de seguridad El dispositivo de seguridad y movilidad afectará a Vegueta, Triana, Siete Palmas y la GC-1 entre el 10 y el 12 de junio, con cortes de tráfico y desalojo de vehículos

Mikel Venys Visita del papa a Canarias: El colegio Jesuitas se convierte en el centro internacional de prensa con capacidad para 600 periodistas y emisión en directo El colegio, en Las Palmas de Gran Canaria, estará operativo de 7.00 a 23.00 horas, contará con vigilancia policial y solo permitirá el acceso a personal acreditado

Pedro Fumero Visita del papa a Canarias: consejos para evitar sufrir delitos en los diferentes actos de León XIV La Policía Nacional explica algunas acciones para evitar la sustracción de móviles o carteras, o bien estafas al contratar una vivienda vacacional, un hotel o un coche

Carlota Barcala Pedro Sánchez acompañará al papa León XIV en su encuentro con migrantes en Arguineguín El presidente del Gobierno recibirá previamente al pontífice en la base aérea de Gando antes del acto previsto en el muelle del puerto grancanario

Briseida Viera Guía completa de la visita del papa León XVI a Gran Canaria: horario y recorrido del 11 de junio La visita papal del próximo 11 de junio de 2026 a Gran Canaria incluye un recorrido por puntos emblemáticos, con un acto central en el Estadio de Gran Canaria

Aarón Cabrera Artiles Estos son los cortes en Gran Canaria por la visita del papa León XVI: la GC1, la principal afectada Las autoridades alertan de una operación de tráfico compleja para garantizar la seguridad del pontífice sin colapsar la movilidad en la isla