Guanarteme, Bad Bunny y una crítica social: la "Casita" del puertorriqueño aterriza en Las Palmas de Gran Canaria

La popular "Casita" que forma parte de la escenografía de la gira de Bad Bunny apareció anunciada durante unas horas en el portal inmobiliario como si estuviera a la venta en Guanarteme, uno de los barrios más cotizados de Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque se trataba de una acción simbólica y no de una operación real, la publicación logró viralizarse al poner el foco sobre uno de los principales problemas del archipiélago: el acceso a la vivienda.

La 'Casita' de Bad Bunny aterriza en Guanarteme

Lo que parecía un anuncio inmobiliario más escondía en realidad una crítica al mercado residencial. La vivienda, inspirada en la icónica "Casita" de la gira Debí tirar más fotos, apareció ubicada de forma ficticia en la calle Fernando Guanarteme con un precio cercano al millón de euros.

Vistas de la "casita" de Bad Bunny / Idealista

La iniciativa utilizó uno de los elementos más reconocibles del universo visual del artista puertorriqueño para trasladar un mensaje que conecta con la realidad de muchas ciudades y destinos turísticos: la creciente dificultad para acceder a una vivienda.

Guanarteme, uno de los barrios más tensionados de la capital

La elección de Guanarteme tampoco fue casual. Situado junto a la playa de Las Canteras, el barrio ha experimentado una profunda transformación durante los últimos años, marcada por el incremento de los alquileres, la expansión de la vivienda vacacional y el aumento del valor de los inmuebles.

Vivienda de la calle Castillejos, 20. / Andrés Cruz / LPR

Esta evolución ha convertido la zona en uno de los ejemplos más visibles del debate sobre la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, donde numerosos vecinos denuncian las dificultades para seguir residiendo en los barrios en los que han vivido durante décadas.

La vivienda, una de las principales preocupaciones en Canarias

El archipiélago atraviesa una situación especialmente compleja en materia de vivienda. Las dificultades para la emancipación juvenil, el encarecimiento de los alquileres y la escasez de oferta residencial se han convertido en algunos de los principales desafíos sociales de las Islas.

En este contexto, cualquier iniciativa que conecte con esta problemática suele encontrar una rápida respuesta en redes sociales, especialmente cuando utiliza referencias culturales capaces de amplificar el mensaje.

Obras de construcción de un edificio de viviendas. / Arturo Jiménez

El anuncio desapareció poco después de la plataforma inmobiliaria, pero su repercusión fue inmediata. Lo que comenzó como una acción simbólica terminó convirtiéndose en una nueva reflexión sobre el acceso a la vivienda en Canarias y sobre la distancia creciente entre los precios del mercado y la capacidad económica de buena parte de la población.

En una comunidad donde la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, la falsa venta de la "Casita" logró algo más que llamar la atención: reabrir un debate que sigue muy presente en las Islas.