La actriz canaria que se metió en La Casita de Bad Bunny junto a Penélope Cruz y Mónica Cruz

La Casita de Bad Bunny vuelve a ser el foco de atención. Durante la cuarta noche de conciertos del puertorriqueño el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, el espacio que se ha hecho viral a lo largo de su gira se llenó de nombres conocidos del cine español. Penélope Cruz, Mónica Cruz u Óscar Jaenada fueron algunos de los nombres más famosos en la noche del tres de junio, aunque hubo una presencia especial para los canarios: Goya Toledo.

La actriz lanzaroteña Goya Toledo es una de las canarias con más proyección fuera de las Islas. Nacida en Arrecife, saltó a la primera línea con 'Mararía', la película de Antonio Betancor rodada en su tierra, que le abrió las puertas del cine y le valió una nominación al Goya como actriz revelación.

Su gran salto internacional fue con 'Amores Perros', de Alejandro González Iñárritu, donde interpretó a Valeria y se integró en una de las películas latinoamericanas más influyentes de comienzos del siglo.

Goya Toledo en La Casita de Bad Bunny durante la cuarta noche de conciertos. / LP/DLP

La escena también reunió a dos de sus grandes amigas, las hermanas Cruz. Penélope Cruz y Mónica Cruz disfrutaron del concierto en Madrid desde dentro, aunque para Penélope no era la primera vez. La madrileña ya había estado en La Casita de Bad Bunny en el concierto de Puerto Rico el año pasado, al que acudió junto a su marido Javier Bardem y donde terminó siendo una de las imágenes más comentadas de la noche por ser la encargada de dar voz a la mítica frase: "Acho, Puerto Rico es otra cosa" durante el concierto.

El cine español unido por Bad Bunny en Madrid

La Casita anoche parecía una gala de cine. Junto a Goya Toledo se dejaron ver rostros de gran peso en el cine y en la televisión en España; Penélope Cruz, estrella internacional y una de las grandes embajadoras del cine español fuera de nuestras fronteras; su hermana Mónica Cruz, actriz, bailarina y rostro muy popular desde 'Un Paso Adelante'; Luis Tosar, uno de los intérpretes más sólidos y reconocidos de su generación; Óscar Jaenada, actor que ha interpretado papeles como el de 'Camarón'; y Andrea Duro, conocida por su trayectoria televisiva y su papel en la serie Física o Química.

La Casita de Bad Bunny a la que todo el mundo quiere entrar

Una vez más, el foco no estuvo en el repertorio del cantante, sino en La Casita. Ese pequeño escenario con forma de vivienda puertorriqueña se ha transformado en un fenómeno paralelo al show: un espacio donde cada aparición se analiza, se comparte y se convierte en contenido viral.

Cada día hemos visto a muchos famosos formar parte de este espacio, y a otros no tan conocidos, que se esfuerzan por ser uno de los elegidos para entrar y vivir el concierto desde allí.

Saiko y Trueno junto a los cineastas

En el concierto también hubo presencia de la escena urbana. Entre los nombres más comentados estuvieron Saiko, una de las voces españolas que más ha crecido en los últimos años dentro del pop urbano y el reguetón, y Trueno, rapero argentino convertido en referente de una nueva generación del hip hop latino. Su presencia reforzó la idea de que el espacio de Bad Bunny funciona como algo más que una zona VIP: es un punto de encuentro entre el cine y la música, donde cada aparición se convierte en material inmediato para las redes.

La cuarta fecha madrileña tuvo también una particularidad: Bad Bunny no subió a ningún artista invitado para cantar con él, a diferencia de noches anteriores. En su lugar, eligió como canción exclusiva 'Como Antes', uno de los temas de su primer disco, X100PRE, que desató la nostalgia entre sus seguidores.

La Casita de Bad Bunny ya no es solo una parte del espectáculo, sino un fenómeno propio dentro de la gira: un lugar donde se cruzan cine, música y cultura ante la mirada de miles de móviles esperando ver quién aparece. Canarias volvió a estar presente en la península gracias a la aparición de la conejera, Goya Toledo.