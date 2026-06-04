Lopesan acelera su hoja de ruta climática tras sumarse a la Declaración de Glasgow

Lopesan Hotel Group ha marcado un hito en su estrategia de sostenibilidad al oficializar su incorporación a la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo, un marco internacional impulsado por Naciones Unidas a través del programa One Planet. Con esta adhesión, la compañía se integra en una coalición global formada por instituciones, turoperadores y operadores turísticos comprometidos con la descarbonización del sector.

La Declaración de Glasgow plantea una hoja de ruta común para alinear la actividad turística con la protección de la naturaleza. Su objetivo es reducir a la mitad las emisiones globales durante esta década y alcanzar el Cero Neto antes de 2050. Para Lopesan, la firma de este compromiso no supone únicamente la aceptación de una meta internacional, sino la consolidación de una estrategia propia orientada a anticiparse a los grandes marcos climáticos y avanzar hacia un modelo turístico de impacto positivo.

Aunque la Declaración concede a sus firmantes un plazo de doce meses para presentar sus estrategias climáticas, el Departamento de Sostenibilidad de Lopesan Hotel Group ha dado cumplimiento a este requisito de forma anticipada con la publicación de su Plan de Acción Climática 2030.

El director corporativo de Sostenibilidad de Lopesan Hotel Group, Pablo Lorenzo, destacó la importancia de contar con una hoja de ruta acelerada respecto a los plazos establecidos por la alianza internacional. "Lograr el Cero Neto en las emisiones operativas de Alcance 1 y 2 para 2027, adelantándonos notablemente al horizonte de la alianza, constituye el reto más exigente de nuestra estrategia", señaló Lorenzo. El plan incorpora, además, el compromiso de reducir en un 50% la huella de la cadena de valor, correspondiente al Alcance 3, antes de que concluya la década.

Resultados medibles en descarbonización

El Plan de Acción Climática 2030 ya está disponible para su consulta en la web oficial de la compañía, lopesan.com, en línea con los estándares internacionales de transparencia. El documento se articula en torno a cinco vías de acción transversales: medir, descarbonizar, regenerar, colaborar y financiar. Estos ejes marcan la evolución del modelo de negocio del grupo en materia climática.

La compañía acredita ya avances significativos. Entre 2021 y 2024, Lopesan Hotel Group redujo un 74% su huella de carbono operativa, al pasar de 11.199,09 toneladas de dióxido de carbono equivalente verificadas en el año base 2021 a 2.839,64 toneladas en el balance de 2024.

El grupo se posiciona, además, como una de las corporaciones pioneras del sector hotelero en medir este alcance de forma física y no únicamente financiera. Esta metodología permite elaborar un inventario más preciso a partir de unidades reales de actividad, como kilogramos, kilómetros o kilovatios hora, lo que facilita una gestión más rigurosa del impacto asociado a proveedores y servicios externos, sin depender exclusivamente de las fluctuaciones económicas del mercado.

Gran Canaria, laboratorio de eficiencia ambiental

Para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos, Lopesan Hotel Group está ejecutando inversiones en distintas palancas tecnológicas. Entre ellas figura la sustitución de calderas de propano por bombas de calor de alta temperatura con recuperación de frío residual en activos clave como Lopesan Costa Meloneras Resort, Lopesan Baobab Resort, Lopesan Villa del Conde Resort y Abora Buenaventura.

La compañía también impulsa infraestructuras de generación solar fotovoltaica, como las plantas Lopesan III y IV, concebidas para abastecer con energía limpia a los establecimientos hoteleros del grupo en Meloneras. Estas instalaciones refuerzan la apuesta por el autoconsumo dentro de la estrategia de descarbonización de la empresa.

El despliegue inicial del proyecto se concentra en Gran Canaria, donde Lopesan reúne su mayor capacidad alojativa y volumen de negocio. Esta circunstancia convierte a la isla en un espacio de referencia para probar, optimizar y consolidar soluciones de eficiencia energética que posteriormente podrán replicarse en otros destinos internacionales en los que opera la compañía.

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La estrategia climática se completa con medidas dirigidas a la preservación del entorno canario, entre ellas la reducción de residuos destinados a vertedero y una política de colaboración con proveedores estratégicos. En este ámbito, Lopesan exige la certificación de huella de producto bajo la norma ISO 14067, con el objetivo de extender los compromisos ambientales a toda la cadena de valor.