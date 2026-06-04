Mogán obsequiará al Papa León XIV con un rosario elaborado con madera de aguacatero y pino canario

El rosario fue presentado este jueves, 4 de junio, en la carpintería Madercal Construcciones, ubicada en el barrio de El Hornillo, en el Barranco de Mogán. Hasta allí se desplazó la alcaldesa, Onalia Bueno, quien encargó personalmente la elaboración de este obsequio y será también la responsable de entregarlo al Santo Padre a su llegada al Muelle de Arguineguín el 11 de junio.

La pieza destaca por la combinación de dos maderas con un fuerte simbolismo para Mogán. Por un lado, la tea, que procede del corazón pino canario, una especie emblemática del archipiélago apreciada por su resistencia, su capacidad de regeneración tras los incendios y su durabilidad, cualidades que evocan la fortaleza y la resiliencia del pueblo canario. Por otro, la madera del aguacatero, un árbol cuyo fruto es uno de los productos estrella del municipio. Mogán cuenta con más de 40 hectáreas dedicadas a su cultivo, un sector agrícola esencial que simboliza la fertilidad de la tierra y el esfuerzo de sus agricultores y agricultoras. La unión de ambas maderas convierte el rosario en un objeto profundamente representativo de la identidad natural, cultural y productiva del municipio.

El rosario que se le dará al papa en Arguineguín. / La Provincia

Proceso de elaboración

Durante la presentación, Doramas Hernández explicó el proceso de elaboración del rosario, que le llevó aproximadamente una semana al compaginarlo con el resto de su actividad profesional. Cada una de las 53 cuentas –las seis de mayor tamaño y la cruz en madera de tea, y el resto en madera aguacatero— han sido torneadas, lijadas y ensambladas con precisión.

Además, para poder realizar, Hernández tuvo que adquirir una broca especial que le fue enviada desde la Península, ya que era la primera vez que confeccionaba un rosario. “Sinceramente, me ha hecho mucha ilusión y espero que le guste al Santo Padre”, señaló.

La alcaldesa agradeció la dedicación del artesano. “Desde que pensamos en esta idea, se la trasladamos y dijo que sí. Es todo un honor que haya hecho con sus manos esta obra de arte que será entregada al Papa con mucho cariño”, afirmó.

El rosario irá dentro de una cajita, también realizada por Hernández con madera de aguacatero, y grabada a fuego con la fecha y el lugar de la entrega, que tendrá lugar el jueves 11 de junio en Arguineguín, así como con una descripción de las maderas empleadas.

Patrimonio cultural

Asimismo, Bueno subrayó la importancia de preservar oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural del municipio y que artesanos como Hernández mantienen vivos con su trabajo diario. Además de la fabricación e instalación de muebles a medida, Hernández es conocido por su habilidad para crear pequeños artesanales como trompos, sacacorchos y piezas especiales por encargo, como este rosario destinado al Papa León XIV.

A este obsequio se sumará también, por parte del Ayuntamiento, el cuadro del artista Marcelo Mellino, que se enviará al Vaticano. La obra es hermana de la realizada de forma paralela por el joven senegalés Mbaye Dieng, quien llegó a Gran Canaria en cuyuco en 2023. Esta última permanecerá en el municipio moganero. Ambas piezas dialogan entre sí sobre el drama migratorio y la esperanza que representa Europa para quienes buscan un futuro mejor.

Noticias relacionadas

También se le entregará al Santo Padre el libro ‘Solo León’, de la autora grancanaria Nadia Jiménez, una obra que narra, a modo de crónica, la elección de Robert Prevost como Pontífice y repasa su trayectoria hasta la actualidad.