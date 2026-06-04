Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ValkaCortes de tráfico por la visita del papaWilly Villar - CB CanariasCambios en el permiso de conducirCondena Maikel MesaObras Estadio de Gran CanariaAtraco Las Terrazas
instagramlinkedin

Pedro Ortega oficializa su candidatura a la reelección en la patronal de Las Palmas

La absoluta paz empresarial garantiza, salvo sobre sorpresas, la continuidad en el cargo del actual presidente de la CCE

Pedro Ortega, este jueves en la sede de la CCE.

Pedro Ortega, este jueves en la sede de la CCE. / LP / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, se mantendrá en el cargo durante cuatro años más. Su candidatura a la reelección era un secreto a voces que ha oficializado este jueves. La paz empresarial que reina durante los últimos años en la provincia de Las Palmas es una de las razones que le hacen acreedor a repetir, salvo sorpresas, sin tener que pasar por las urnas.

Los "retos a los que se enfrenta Canarias" son el motor de su decisión, según ha señalado. En detalle, abordar desde la primera línea la mejora de la "productividad y la competitividad, y promover la vivienda" para que quienes deseen permanecer en las Islas puedan hacerlo. Todo ello con los necesarios avances en "digitalización y transición energética" con el fin de que la soberanía en este último ámbito sea una realidad.

Sin oposición

Hasta el día 15 hay tiempo para que aparezcan oponentes que pretendan hacer sombra. Algo que está descartado en este momento, porque Ortega cuenta con el apoyo sólido de las principales empresas y el tejido productivo en su conjunto. Frente a los nubarrones que aparecen en el horizonte, principalmente por la inestabilidad que genera la nueva geopolítica mundial, el aspirante a revalidar el cargo ha propuesta la generación de un "entorno favorable para que las empresas puedan generar riqueza, invertir y generar empleo; al final eso es la prosperidad".

Una semana después (22 de junio) se proclamarán las candidaturas y será el último día del mes cuando se celebre la asamblea en la que alrededor de 200 delegados, en representación de las aproximadamente 20.000 empresas y autónomos que existen en la provincia, den luz verde al segundo y último mandato -así lo marcan los estatutos- de Ortega. Si todo marcha según está previsto, no hará falta ni colocar las urnas.

Vicepresidencias

El único cambio que se vislumbra hasta el momento es el encaminado a cubrir la salida de Andrés Domínguez -Grupo HD- de una de las vicepresidencias. Se da por hecho que ese espacio lo cubrirá un integrante del actual comité ejecutivo y en ese escenario aparece el nombre de Germán Suárez (Astican) como principal candidato.

Noticias relacionadas y más

La presidenta de la patronal provincial de la construcción, Salud Gil, y Juan Ramírez Said (Contactel), presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, se mantendrán en las vicepresidencias que en la actualidad ocupan. Lo mismo se espera de José Antonio Newport (Fuerteventura) y Beatriz Salazar (Lanzarote).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
  2. Estos son los cortes previstos por la DGT durante la visita del papa en Tenerife y Gran Canaria
  3. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre que cada vez más padres eligen en España
  4. STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
  5. ¿Qué tiendas estarán abiertas el Día de Canarias? Horarios del 30 de mayo en Gran Canaria
  6. Sanidad advierte del riesgo de los ‘vapers’ como puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional
  7. La Aemet avisa de una subida de las temperaturas en Canarias este lunes
  8. El testaferro de Zapatero planeó negocios inmobiliarios en Gran Canaria

Pedro Ortega oficializa su candidatura a la reelección en la patronal de Las Palmas

Pedro Ortega oficializa su candidatura a la reelección en la patronal de Las Palmas

El Ejército del Aire despliega un dron 'Predator B' en Lanzarote para proteger la visita del papa León XIV en Canarias

El Ejército del Aire despliega un dron 'Predator B' en Lanzarote para proteger la visita del papa León XIV en Canarias

Lopesan acelera su hoja de ruta climática tras sumarse a la Declaración de Glasgow

Lopesan acelera su hoja de ruta climática tras sumarse a la Declaración de Glasgow

Baleària suelta amarras y navega por el mar de Canarias

Baleària suelta amarras y navega por el mar de Canarias

Visita del papa a Canarias: casi 10.000 plazas de aparcamiento para absorber la llegada masiva de fieles a Las Palmas de Gran Canaria

Visita del papa a Canarias: casi 10.000 plazas de aparcamiento para absorber la llegada masiva de fieles a Las Palmas de Gran Canaria

Plátano de Canarias, marca líder en frutas y verduras según el Brand Footprint 2026 de Kantar

Plátano de Canarias, marca líder en frutas y verduras según el Brand Footprint 2026 de Kantar

Gran despliegue de seguridad: 121 vehículos policiales y 144 agentes llegan al Puerto de Las Palmas para la visita del papa a Gran Canaria

Gran despliegue de seguridad: 121 vehículos policiales y 144 agentes llegan al Puerto de Las Palmas para la visita del papa a Gran Canaria

Pedro Sánchez acompañará al papa León XIV en su encuentro con migrantes en Arguineguín

Pedro Sánchez acompañará al papa León XIV en su encuentro con migrantes en Arguineguín
Tracking Pixel Contents