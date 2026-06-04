Pedro Ortega oficializa su candidatura a la reelección en la patronal de Las Palmas

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, se mantendrá en el cargo durante cuatro años más. Su candidatura a la reelección era un secreto a voces que ha oficializado este jueves. La paz empresarial que reina durante los últimos años en la provincia de Las Palmas es una de las razones que le hacen acreedor a repetir, salvo sorpresas, sin tener que pasar por las urnas.

Los "retos a los que se enfrenta Canarias" son el motor de su decisión, según ha señalado. En detalle, abordar desde la primera línea la mejora de la "productividad y la competitividad, y promover la vivienda" para que quienes deseen permanecer en las Islas puedan hacerlo. Todo ello con los necesarios avances en "digitalización y transición energética" con el fin de que la soberanía en este último ámbito sea una realidad.

Sin oposición

Hasta el día 15 hay tiempo para que aparezcan oponentes que pretendan hacer sombra. Algo que está descartado en este momento, porque Ortega cuenta con el apoyo sólido de las principales empresas y el tejido productivo en su conjunto. Frente a los nubarrones que aparecen en el horizonte, principalmente por la inestabilidad que genera la nueva geopolítica mundial, el aspirante a revalidar el cargo ha propuesta la generación de un "entorno favorable para que las empresas puedan generar riqueza, invertir y generar empleo; al final eso es la prosperidad".

Una semana después (22 de junio) se proclamarán las candidaturas y será el último día del mes cuando se celebre la asamblea en la que alrededor de 200 delegados, en representación de las aproximadamente 20.000 empresas y autónomos que existen en la provincia, den luz verde al segundo y último mandato -así lo marcan los estatutos- de Ortega. Si todo marcha según está previsto, no hará falta ni colocar las urnas.

Vicepresidencias

El único cambio que se vislumbra hasta el momento es el encaminado a cubrir la salida de Andrés Domínguez -Grupo HD- de una de las vicepresidencias. Se da por hecho que ese espacio lo cubrirá un integrante del actual comité ejecutivo y en ese escenario aparece el nombre de Germán Suárez (Astican) como principal candidato.

La presidenta de la patronal provincial de la construcción, Salud Gil, y Juan Ramírez Said (Contactel), presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, se mantendrán en las vicepresidencias que en la actualidad ocupan. Lo mismo se espera de José Antonio Newport (Fuerteventura) y Beatriz Salazar (Lanzarote).