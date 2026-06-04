Pedro Sánchez acompañará al papa León XIV en su encuentro con migrantes en Arguineguín

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al papa León XIV en el encuentro que mantendrá con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que las atienden en el muelle del puerto de Arguineguín, en Gran Canaria.

El acto tendrá lugar el próximo jueves, 11 de junio, a partir de las 11:40 horas, dentro de la agenda prevista durante la visita del pontífice a Canarias.El dique se convirtió en un símbolo de la crisis migratoria cuando el 2020 llegaron a verse hacinados más de 2.000 personas que llegaron en patera al litoral de la isla o fueron rescatadas cuado viajaban en embarcaciones precarias hacia el Archipiélago. El jefe del Ejecutivo viajará hasta Gran Canaria para reunirse con el pontífice apenas dos semanas después de que el pasado 27 de mayo mantuviese un encuentro con León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano para abordar los detalles de su viaje a España y para tratar diversos asuntos internacionales.

En el encuentro también estarán presentes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Previamente, a las 10:50 horas, el jefe del Ejecutivo recibirá al papa León XIV en la base aérea de Gando, en Gran Canaria. En ese recibimiento estará acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Consultada por la inminente llegada del jefe del Gobierno español al muelle de Arguineguín, Bueno ha afirmado que será "bien recibido por el pueblo de Mogán" al tiempo que ha criticado que el presidente nunca visitase Arguineguín durante los meses más duros de la crisis migratoria de 2020. "Cuando más necesitaba esta alcaldesa la visita del presidente durante los cuatro meses de crisis migratoria, visita que este Ayuntamiento solicitó al ser una competencia del Gobierno de España, nunca apareció, pero será bien recibido por el pueblo de Mogán a pesar de todo".

La visita a Arguineguín forma parte de la agenda del papa León XIV en Gran Canaria y tendrá como eje el encuentro con la realidad migratoria del Archipiélago, así como con las personas y entidades que trabajan en la atención y acogida de migrantes.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)