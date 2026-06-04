Pico Cho Marcial Tinto y Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce, Mejores Vinos de Canarias 2026

Pico Cho Marcial Tinto y Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce han sido elegidos, ex aequo, como Mejor Vino de Canarias 2026 en el Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). Los vinos premiados están elaborados por la SAT Viticultores de la Comarca de Güímar, bajo la DOP Islas Canarias, y por la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, adscrita a la DOP Abona.

El fallo del jurado fue anunciado este jueves por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y por el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe. El certamen se celebró los días 13 y 14 de mayo en El Hierro y el 19 de mayo en Tenerife. En esta edición participaron 251 producciones de 65 bodegas, 24 más que el año pasado. En total, se concedieron 71 premios: 33 Grandes Medallas de Oro, 33 Medallas de Oro y cinco distinciones especiales. Entre estas últimas figura, como principal novedad, la de Mejor Elaboración de Vermut de Canarias.

El concurso contó con representación de diez de las once Denominaciones de Origen Protegidas del Archipiélago. La DOP Islas Canarias presentó 62 muestras de trece empresas; Abona, 51 de seis bodegas; Tacoronte-Acentejo, 35 de once productores; La Palma, 27 de ocho bodegas; Gran Canaria, 24 de cinco bodegas; Lanzarote, 17 de nueve empresas; El Hierro, 12 de cinco empresas; Valle de Güímar, 10 de dos bodegas; Valle de La Orotava, 7 de tres empresas; y La Gomera, 6 vinos de tres firmas.

Por número de reconocimientos, la DOP Abona fue la más premiada, con veinte galardones. Le siguieron la DOP Islas Canarias, con diecisiete; Valle de Güímar, con ocho; La Palma, con siete; Tacoronte-Acentejo, con seis; Lanzarote, con cinco; El Hierro, con tres; Gran Canaria, con dos; y Valle de La Orotava y La Gomera, con un premio cada una.

Los dos vinos ganadores

Pico Cho Marcial Tinto es una elaboración de la SAT Viticultores Comarca de Güímar, fundada en 1989 por un grupo de 15 viticultores. Fue la primera empresa de la comarca en elaborar un vino embotellado propio. Actualmente, la bodega pertenece a 152 familias y trabaja con viñas situadas hasta los 1.500 metros de altitud, en terrazas de difícil acceso y, en algunos casos, sin riego. El vino se caracteriza por su color rojo con tonos violáceos, aromas varietales con recuerdos frutales y un perfil equilibrado entre taninos, alcohol y acidez. Se elabora con uvas muy maduras, maceradas a 27 grados durante diez días, y permanece tres meses embotellado.

Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce está elaborado por la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, activa desde 1988. La entidad cuenta con más de 700 socios viticultores y desarrolla su producción en una zona marcada por el clima subtropical suave, las horas de sol y la influencia de los alisios. Este vino presenta color amarillo intenso con destellos dorados, aroma amielado y notas que recuerdan a confituras de uvas maduras y minerales. Es una elaboración con cuerpo, textura suave y sabor concentrado, obtenida a partir de la sobremaduración de la uva.

Resto de distinciones especiales

La distinción de Mejor Vino Ecológico de Canarias fue para Tagalguen, de Juan Jesús Pérez Adrián, de la DOP La Palma, en la categoría de blancos tranquilos de la vendimia 2024-2025. Esta elaboración obtuvo además una Gran Medalla de Oro. El premio al Mejor Vino elegido por Enólogos y Enólogas recayó en Brumas Blanco sobre Lías, de la SAT Viticultores de la Comarca de Güímar, de la DOP Valle de Güímar. También competía en la categoría de blancos tranquilos de la vendimia 2024-2025 y recibió una Gran Medalla de Oro.

La nueva distinción de Mejor Elaboración de Vermut de Canarias fue para Vermut Premium Gallo Rojo, de Gallo & Quíquere Wines, de la DOP Islas Canarias. La misma bodega obtuvo también el premio a Mejor Imagen y Presentación por Gallo Malvasía Aromático y Marmajuelo.

Grandes Medallas de Oro y Medallas de Oro

Entre las Grandes Medallas de Oro figuran elaboraciones de bodegas de distintas islas y categorías, desde blancos tranquilos de las vendimias más recientes hasta tintos, semidulces, dulces, malvasías, rosados, vinos de tea y espumosos. En blancos tranquilos 2024-2025 fueron reconocidos, entre otros, 4 Lías, Martinón Blanco, Papaíno Jallos, Brumas de Ayosa, Brumas de Ayosa 100% Marmajuelo, Mencey Chasna Blanco Seco, Mi Isla Blanco Seco, Flor de Chasna Blanco Seco, Tendal Albillo Vendimia Seleccionada y Viña Frontera Blanco Louis Goudard.

También recibieron Grandes Medallas de Oro varios tintos, como El Ancón, Trancao de Acentejo Tinto Barrica, Marba Tinto Barrica, Can, Brumas de Ayosa Tinto Joven, Mencey Chasna Tinto Maceración Carbónica, Cumbres de Abona Tinto, Gallo La Excepción de Syrah, Gallo 3 Estrellas y Magma Crianza 25º Aniversario.

En otras categorías fueron premiados Pico Cho Marcial Blanco Afrutado, Pagos de Reverón Rosado Afrutado, 1242 M Rosado Afrutado, Pagos de Reverón Blanco Naturalmente Dulce, Brumas de Ayosa Malvasía Aromática, Timanfaya Malvasía Dulce Natural, Ferrera Rosado Seco, Vitega Tea y Brumas de Ayosa Brut Nature.

Las Medallas de Oro se repartieron también entre distintas categorías. En blancos tranquilos fueron reconocidos vinos como Vitega Albillo Criollo, La Florida, El Reboso Blanco, Viñarda Blanco Ecológico, Lágrima de Malvasía Volcánica, Pagos de Reverón Blanco Ecológico Seco, Pago de Los Cercados Albillo Criollo, Pribilo, Viñarda Malvasía Aromática y Flor de Chasna Blanco Selección Premium.

En tintos obtuvieron Medalla de Oro Viña Arese Tinto, Hacienda de Acentejo Tinto Barrica, Flor de Chasna Tinto Tradición, Quíquere, Güeya, Agala Altitud 1175, Bodega Padrón Tinto Tradicional, Magma de Cráter Crianza, Gallo Baboso Negro y Viña Frontera Baboso Negro.

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El palmarés se completa con reconocimientos a vinos semisecos, semidulces, dulces, rosados secos y espumosos, entre ellos Mencey Chasna Blanco Semiseco, Crazy Wines Fisco, Marba Blanco Afrutado, Martinón Afrutado, Los Tableros Blanco Afrutado, Mi Isla Blanco Afrutado, Flor de Chasna Blanco Afrutado, Paisaje de Las Islas Naturalmente Dulce, Arroró Naturalmente Dulce, Agala Altitud 1190 Naturalmente Dulce, Mencey Chasna Rosado Seco, Tendal y Brumas de Ayosa Afrutado.