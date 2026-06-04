La pugna política en Senegal amenaza la estabilidad de la ruta migratoria hacia Canarias

El país más estable del Sahel - una de las regiones más relevantes para Canarias desde el punto de vista estratégico - se tambalea políticamente. En Senegal no se ha producido un golpe de Estado que haya instaurado una junta militar como en sus vecinos Mali, Níger o Burkina Faso - integrados en la Alianza de Estados del Sahel - ni tampoco una grave crisis de seguridad como la que atraviesa Mali, que ha provocado desplazamientos forzosos. El país, considerado hasta ahora un referente por contar con las instituciones democráticas más estables de África occidental, atraviesa un escenario delicado marcado por la ruptura entre el presidente Bassirou Diomaye Faye y su primer ministro Ousmane Sonko.

El Gobierno senegalés presidido por Faye se había convertido para muchos jóvenes en una esperanza de cambio y en una alternativa a los problemas estructurales que, en numerosos casos, los empujan a migrar a través de la ruta atlántica, considerada una de las más peligrosas del mundo. En junio de 2023, el país vivió intensas protestas sociales, principalmente lideradas por jóvenes, que salieron a las calles tras el encarcelamiento de Ousmane Sonko, principal líder opositor al gobierno de entonces, encabezado por Macky Sall. Aquella situación de tensión social coincidió con un incremento de las salidas de cayucos hacia las costas de las Islas. Sonko había sido condenado por "corrupción de la juventud", lo que desencadenó una oleada de movilizaciones en su defensa. Para muchos, era la principal referencia política y la salvación de una generación especialmente golpeada por los efectos de la migración clandestina.

Los datos reflejan el impacto que la crisis política senegalesa de aquel entonces pudo tener sobre la ruta canaria. Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), entre junio y diciembre de 2023 - el periodo que siguió al estallido de las protestas desencadenadas por el encarcelamiento de Ousmane Sonko - arribaron a las costas canarias 17.240 personas de nacionalidad senegalesa. Más de la mitad de ellas llegaron en octubre, cuando se registraron 9.075 llegadas, el mayor pico del año.

Las elecciones

El repunte migratorio se produjo así en paralelo al deterioro del clima político y social del país. Las protestas que siguieron al encarcelamiento de Sonko evidenciaron el profundo malestar de una parte importante de la juventud senegalesa, que veía frustradas sus expectativas de cambio y mejora económica. La aspiración de Ousmane Sonko de concurrir a las elecciones presidenciales de 2024 quedó frustrada por su condena judicial. Ante ese escenario, el líder opositor eligió como relevo a su aliado más estrecho, Bassirou Diomaye Faye. La estrategia resultó exitosa. Faye se impuso en las urnas y, una vez en la Presidencia, nombró a Sonko primer ministro, sellando una alianza política que simbolizaba las esperanzas de cambio de buena parte de la sociedad senegalesa.

La inestabilidad política adquiere especial relevancia para Canarias. La detención de Sonko tuvo consecuencias que trascendieron el ámbito político y social de Senegal. El encarcelamiento del entonces líder opositor actuó como detonante de un nuevo repunte migratorio hacia el Archipiélago. Una lectura que toma más fuerza si se tiene en cuenta que la proximidad geográfica entre la Comunidad Autónoma y la región africana había consolidado a Senegal como uno de los principales socios de España - y de las Islas en particular - en la gestión de aspectos clave en materia migratoria, económica y de cooperación. La lectura es clara: cualquier cambio político en Senegal se convierte en un factor de impacto sobre la gestión de flujos, la seguridad regional y la relación entre ambos territorios.

¿Cuáles son las diferencias entre Faye y Sonko?

En apenas dos años la alianza más poderosa del país se ha transformado en una pugna por el control del Estado. Faye y Sonko han pasado de ser compañeros de proyecto político a convertirse en rivales. Las tensiones entre ambos fueron creciendo hasta que, en mayo, el presidente destituyó a Sonko como primer ministro. Apenas unos días después, este fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. Una posición desde la que puede ejercer una influencia política considerable y desafiar de forma directa el liderazgo de Faye.

Detrás de la base popular que había construido Sonko se encontraba un discurso marcado por la lucha contra la corrupción y una postura crítica con la influencia francesa en el país. Y es precisamente ahí donde han aflorado algunas de las principales diferencias entre ambos líderes. Dakar afronta una situación financiera compleja, con una deuda pública en aumento y una creciente presión de los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) exige al Ejecutivo senegalés la reducción de determinados subsidios estatales como parte de los ajustes económicos. Una hoja de ruta que Ousmane Sonko rechaza, al defender una posición más soberanista que permita a Dakar gestionar su deuda con mayor autonomía. Bassirou Diomaye Faye, por el contrario, apuesta por preservar las relaciones con los socios internacionales y mantener abiertos los canales de cooperación exterior.