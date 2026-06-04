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El sector primario y agroindustrial de Canarias cierra filas en defensa del Posei

Las organizaciones profesionales agrarias y asociaciones del sector agrario y agroindustrial de Canarias han sellado un acuerdo para coordinar acciones conjuntas en defensa del POSEI

Representación canaria en la manifestación en Bruselas del sector agrario.

Representación canaria en la manifestación en Bruselas del sector agrario. / Efe

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

En un encuentro celebrado ayer, representantes de ASAGA, ASINCA, ASOCAN, ASPROCAN, COAG, FEDEX, PALCA, TROPICAN y UPA, reafirmaron la necesidad de que el POSEI continúe siendo un mecanismo autónomo, con financiación europea específica y suficiente, y plenamente vinculado al reconocimiento de Canarias como RUP.

La propuesta de la Comisión Europea de integrar el POSEI en los planes nacionales de los Estados miembros ha generado una profunda preocupación en el sector, ya que pone en riesgo la singularidad del programa y debilita las garantías esenciales para compensar las desventajas estructurales derivadas de la ultraperiferia.

El consenso alcanzado subraya que el mantenimiento de un POSEI independiente, dotado de un refuerzo presupuestario que refleje la evolución de los costes de producción y las necesidades reales del sector, es fundamental para asegurar la viabilidad de la actividad agraria y agroindustrial de Canarias. Esta postura se fundamenta en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce la realidad específica de las regiones ultraperiféricas y establece la obligación de adoptar medidas adaptadas a sus singularidades.

El POSEI en el contexto del nuevo marco financiero europeo

La defensa del POSEI adquiere especial urgencia en un momento en que las instituciones europeas negocian el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Las presiones sobre el presupuesto agrícola comunitario, combinadas con tendencias hacia la renacionalización de determinadas políticas de cohesión, hacen de esta reunión un hito especialmente relevante para el futuro del campo canario.

Desde su puesta en marcha, el POSEI ha permitido compensar parcialmente los sobrecostes que soportan los agricultores y la agroindustria canaria frente a sus competidores continentales. Solo en Canarias, el programa financia anualmente ayudas directas a los productos agrícolas, ganaderos y la pesca, así como regímenes de abastecimiento de materias primas y productos transformados. Su desaparición o dilución en un esquema nacional supondría trasladar al productor canario costes de producción que la geografía impone de forma estructural e irreversible.

Movilización y defensa institucional

Como resultado de la reunión, las organizaciones acordaron impulsar una serie de actuaciones dirigidas tanto a las Administraciones públicas como a la sociedad canaria entre las que se encuentra:

  • Solicitud urgente de reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con el fin de alinear una posición común de defensa de los intereses de Canarias ante las instituciones europeas
  • Puesta en marcha de acciones de movilización y sensibilización social sobre la importancia estratégica del POSEI para la economía, el empleo, la sostenibilidad y la soberanía alimentaria de las Islas
  • Articulación de una estrategia conjunta que garantice la preservación del estatus diferencial de las RUP en el próximo marco financiero de la Unión Europea

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Los representantes del sector hicieron un llamamiento a la unidad de las instituciones, organizaciones económicas y sociales y del conjunto de la ciudadanía canaria, reiterando su compromiso de trabajar de forma coordinada para defender un instrumento que consideran esencial para el futuro del sector primario, de la industria agroalimentaria y del desarrollo equilibrado del Archipiélago. "Defender el POSEI es defender la capacidad de Canarias para producir alimentos, generar empleo, mantener vivos sus pueblos y preservar una parte esencial de su identidad y de su territorio", concluyeron.

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