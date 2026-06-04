Estas son las carreras que más empleo y mejor sueldo ofrecen tras la PAU 2026
Medicina, Enfermería y las ingenierías lideran el mercado laboral, mientras otras titulaciones siguen teniendo más dificultades para encontrar empleo y alcanzar salarios altos
Miles de estudiantes afrontarán en las próximas semanas la PAU 2026 con una pregunta clave en mente: qué carrera elegir para tener más oportunidades de trabajo en el futuro. Más allá de la vocación, el mercado laboral se ha convertido en un factor cada vez más determinante a la hora de decidir un grado universitario.
Los últimos datos del Ranking CYD 2024 muestran cuáles son las titulaciones que ofrecen mayores tasas de empleo y mejores salarios apenas cuatro años después de terminar los estudios. Los resultados sitúan a las carreras sanitarias y tecnológicas en lo más alto de la clasificación.
La carrera con mejor inserción laboral en España es Medicina. El 92% de los graduados cuenta con un contrato por cuenta ajena cuatro años después de finalizar sus estudios.
Muy cerca aparece Enfermería, con una tasa de contratación del 91,1%, seguida por Ingeniería Informática (87,7%), Ingeniería Eléctrica (86,5%) y Farmacia (86,3%).
También destacan Matemáticas (86,1%), Ingeniería Agrícola (85,7%), Educación (83,7%), Ingeniería Civil (83,4%), Ingeniería Industrial (82,6%), Ingeniería Mecánica (82,4%), Ingeniería Química (82,4%), Trabajo Social (82,2%), Química (80,9%) e Ingeniería de Materiales (80%).
Los datos reflejan el peso creciente de los perfiles STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— en el mercado laboral español, donde la demanda de profesionales especializados continúa aumentando.
Los salarios más altos se concentran en Sanidad y Tecnología
Además de encontrar empleo con mayor facilidad, algunas carreras permiten acceder a salarios significativamente superiores a la media nacional.
Medicina vuelve a ocupar la primera posición con una remuneración media de 39.377 euros anuales cuatro años después de graduarse.
La segunda plaza corresponde a Ingeniería Informática, cuyos titulados alcanzan una media de 34.207 euros anuales. Muy cerca se sitúan Enfermería (34.199 euros), Matemáticas (33.304 euros) e Ingeniería Eléctrica (33.207 euros).
Por encima de los 30.000 euros también aparecen Ingeniería Mecánica (31.643 euros), Ingeniería Industrial (31.474 euros), Ingeniería de Materiales (31.450 euros), Farmacia (31.391 euros) e Ingeniería Civil (30.370 euros).
En el extremo opuesto se encuentran algunas carreras que presentan menores tasas de contratación.
Sociología registra una empleabilidad del 67%, seguida de Ciencias Políticas (66,6%), Historia (63,7%), Odontología (61,4%) y Derecho (61,2%).
Respecto a los salarios, las remuneraciones más bajas corresponden a Biología (24.772 euros), Educación (24.527 euros), Fisioterapia (24.341 euros), Ciencias de la Tierra (24.022 euros) y Periodismo, que cierra la clasificación con un salario medio de 23.480 euros anuales.
Elegir carrera más allá de la nota de corte
Los expertos recuerdan que la empleabilidad y el salario son variables importantes, pero no deben ser las únicas a la hora de elegir estudios universitarios. La vocación, las habilidades personales y las perspectivas de desarrollo profesional también juegan un papel decisivo.
Sin embargo, en un contexto de creciente competencia laboral, conocer qué titulaciones ofrecen mejores perspectivas de empleo puede ayudar a los futuros universitarios a tomar una decisión más informada tras superar la PAU 2026.
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