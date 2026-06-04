Gran Canaria contará desde el próximo viernes 5 de junio con una nueva referencia para los amantes de las ofertas, las gangas y las compras inteligentes. Llega oficialmente STOCK YA, una innovadora tienda de liquidaciones especializada en productos procedentes de Amazon, Temu y Shein, con precios muy por debajo del mercado y stock en constante renovación.

La apertura oficial tendrá lugar el viernes 5 de junio, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas en Calle Duraznero 12, Agüimes, Polígono de Arinaga, y promete convertirse en uno de los eventos comerciales más llamativos del inicio del verano en la isla.

STOCK YA nace con un concepto claro: ofrecer productos de calidad a precios extremadamente bajos, acercando al público artículos de hogar, decoración, tecnología, pequeños electrodomésticos, moda, accesorios y miles de productos sorpresa con descuentos difíciles de encontrar en tiendas tradicionales.

STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla / La Provincia

Regalos para los primeros clientes

Con motivo de la inauguración, la empresa ha preparado promociones especiales para celebrar la apertura junto a los primeros visitantes.

Los 50 primeros clientes que realicen compras superiores a 20 euros recibirán regalos exclusivos, en una iniciativa pensada para premiar la confianza y crear una experiencia de compra diferente desde el primer día.

Además, durante la apertura habrá una selección limitada de electrodomésticos desde tan solo 10 euros, una oferta que ya está generando expectación entre los consumidores que buscan oportunidades reales de ahorro.

STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla / La Provincia

Los ventiladores más baratos de Gran Canaria

Con la llegada del calor, STOCK YA también quiere convertirse en la referencia para quienes buscan combatir las altas temperaturas sin gastar de más. La tienda asegura contar con los ventiladores más baratos de toda Gran Canaria, con unidades limitadas y precios especiales de apertura.

Desde modelos compactos hasta ventiladores de mayor potencia, la empresa apuesta por ofrecer soluciones económicas en plena temporada de verano.

Un modelo de tienda dinámico y diferente

Uno de los principales atractivos de STOCK YA será la rotación constante de mercancía. Cada semana llegarán nuevos productos y oportunidades, por lo que los clientes podrán encontrar artículos diferentes en cada visita.

La tienda abrirá regularmente de miércoles a sábado, consolidando un modelo dinámico en el que las mejores ofertas estarán disponibles por tiempo limitado.

Desde la dirección explican que el objetivo es crear “una experiencia de compra divertida, sorprendente y accesible para todos los bolsillos”, alejándose del formato tradicional y apostando por el efecto descubrimiento que ya triunfa en otros mercados internacionales.

STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla / La Provincia

Un fenómeno que ya triunfa en redes sociales

El fenómeno de las tiendas de liquidaciones se ha convertido en tendencia en redes sociales gracias a vídeos virales donde los clientes muestran auténticas gangas y productos inesperados a precios mínimos. Stock YA subirá tanto a Tik Tok como a Instagram novedades y promociones (@stockyacanarias)

STOCK YA aterriza ahora en Gran Canaria con la intención de trasladar ese concepto viral al público local, ofreciendo ofertas reales, precios agresivos y un ambiente pensado para que cada visita sea distinta.

La empresa invita a todos los residentes y visitantes de la isla a seguir sus perfiles oficiales en redes sociales para descubrir novedades, promociones y adelantos del stock disponible.

Apertura oficial STOCK YA

Viernes 5 de Junio

Horario: 10:00-14:00 y 15:00-19:00

Calle Duraznero 12, Agüimes, Polígono de Arinaga

Apertura habitual: miércoles, jueves, viernes y sábado

Regalos para los 50 primeros clientes con compras superiores a 20€

Electrodomésticos desde 10€

Los ventiladores más baratos de la isla

STOCK YA llega con una propuesta clara: demostrar que comprar barato en Gran Canaria también puede ser emocionante.