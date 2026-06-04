Visita del papa a Canarias: casi 10.000 plazas de aparcamiento para absorber la llegada masiva de fieles a Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria habilitará cerca de 10.000 plazas de aparcamiento distribuidas en distintos puntos de la Isla para facilitar la movilidad durante la visita del papa León XIV el próximo 11 de junio. El presidente insular, Antonio Morales, presentó esta mañana el plan especial diseñado para una jornada que prevé reunir a más de 70.000 personas en torno a los actos programados en la capital grancanaria.

Morales calificó la visita como un «acontecimiento de singular relevancia histórica para Canarias» y advirtió de que las exigencias de seguridad asociadas a la presencia del pontífice obligarán a adoptar medidas extraordinarias. Por ello, realizó un llamamiento a la ciudadanía para que reduzca al máximo la movilidad interurbana durante esa jornada.

Restricciones en la GC-1 y la GC-3

«Reducir la movilidad interurbana ese día todo lo posible» es, según explicó, una de las principales recomendaciones del operativo. El Cabildo pide evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por la GC-1 y la GC-3, las dos vías que registrarán cortes temporales debido al paso de la comitiva papal y a los movimientos asociados a los actos previstos.

En la GC-1 se contempla un corte dinámico en sentido Las Palmas de Gran Canaria entre las 12.00 y las 13.30 horas, mientras que en la GC-3 habrá restricciones en dirección al Estadio de Gran Canaria desde las 17.30 hasta las 18.30 horas.

Para reducir la circulación, las administraciones públicas fomentarán el teletrabajo y cerrarán las oficinas de atención al público, salvo en los servicios considerados esenciales. Morales señaló que la medida se aplicará en los ámbitos autonómico, insular y municipal con el objetivo de disminuir el número de desplazamientos durante una jornada que concentrará una afluencia excepcional de personas.

El Cabildo también ha recomendado a las empresas facilitar fórmulas de trabajo no presencial. «Pretender compatibilizar la movilidad cotidiana con la movilidad excepcional que generará la visita del Papa es inviable», afirmó el presidente insular.

Refuerzo del transporte público

El plan incluye además un refuerzo del transporte público. Global aumentará la frecuencia de varias líneas procedentes del norte, sur y medianías, además de habilitar lanzaderas especiales. Entre ellas figuran las líneas 10 y 12 desde el sureste, 105 y 205 desde el norte, y 216 y 303 desde las medianías. Por otro lado, también habilitará líneas lanzaderas entre Arucas y Siete Palmas

Por su parte, Guaguas Municipales pondrá en marcha servicios lanzadera con destino a Siete Palmas desde el Auditorio, El Puerto, Santa Catalina, el Teatro Pérez Galdós y San Telmo para facilitar el acceso a los actos previstos durante la visita papal.

Morales también pidió priorizar el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado y recomendó compartir coche para reducir el volumen de tráfico en los accesos a la capital.

Aparcamientos para los asistentes

Los aparcamientos habilitados se distribuirán en espacios como Siete Palmas, El Corte Inglés, Hipercor, Infecar, el campus universitario de Tafira , Alcampo, Las Terrazas, La Ballena, parking El Rincón, el Auditorio, Arucas, entre otros. Parte de estas plazas estarán reservadas para vehículos con al menos cuatro ocupantes y para personas previamente inscritas a través de las parroquias para asistir a la misa que celebrará León XIV en el Estadio de Gran Canaria.

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(Habrá ampliación).