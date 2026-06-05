La Aemet anuncia un viernes más fresco en Canarias con viento fuerte y posibles lloviznas

Canarias amanece este viernes con cielos nubosos en el norte de las islas, posibilidad de lloviznas débiles y un ambiente más fresco que en jornadas anteriores. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas descenderán de forma ligera o moderada en gran parte del Archipiélago.

La nubosidad afectará especialmente a Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas montañosas, donde no se descartan precipitaciones débiles durante la madrugada y al anochecer. Mientras, el sur mantendrá intervalos despejados y más horas de sol.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora en cumbres y vertientes expuestas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Previsión por islas

LANZAROTE

Cielos nubosos durante gran parte de la jornada, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales. Por la tarde tenderán a abrirse claros, especialmente en el sur y este de la isla. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del norte a nordeste moderado, con intervalos fuertes en medianías e interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 18 - 23

FUERTEVENTURA

Predominarán los cielos nubosos a primeras horas, con tendencia a intervalos nubosos y amplios claros durante la tarde. Temperaturas con ligeras variaciones y máximas algo más bajas. Viento moderado del nordeste, con algunos intervalos fuertes en zonas interiores y en Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 - 23

GRAN CANARIA

Nubosidad abundante en el norte, donde podrían registrarse lloviznas débiles a primeras horas y al final del día. En el resto de la isla dominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente, mientras el viento del nordeste soplará con fuerza en las vertientes sureste y oeste y en las cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 21

TENERIFE

Nubes en el norte con posibilidad de lloviznas, especialmente en zonas del nordeste. Durante la tarde se abrirán amplios claros. En el resto de la isla predominará el tiempo estable. Las máximas registrarán un descenso moderado y el viento dejará rachas intensas en áreas expuestas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 - 25

LA GOMERA

El norte amanecerá nuboso y con posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. La situación mejorará conforme avance la jornada. Temperaturas máximas algo más bajas y viento fuerte en las zonas más expuestas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 - 23

LA PALMA

Nubosidad en el norte y este con algunas lloviznas aisladas durante la madrugada y últimas horas. El resto del día estará marcado por los claros y el tiempo estable. Descenso moderado de las máximas y viento intenso en zonas altas y extremos de la isla.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 - 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte a primeras horas, con apertura de claros durante el día. Temperaturas sin grandes cambios y viento moderado del nordeste, con rachas fuertes en cumbres y extremos de la isla.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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