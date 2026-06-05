Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del Papa a CanariasCaso ValkaSavanéAccidente avioneta TenerifeLoterías en Canarias
instagramlinkedin

La Aemet anuncia un viernes más fresco en Canarias con viento fuerte y posibles lloviznas

Las temperaturas bajarán en varias islas y las rachas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en cumbres y medianías expuestas

Predicción del tiempo hasta el 6 de junio 2026

Predicción del tiempo hasta el 6 de junio 2026

Windy

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias amanece este viernes con cielos nubosos en el norte de las islas, posibilidad de lloviznas débiles y un ambiente más fresco que en jornadas anteriores. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas descenderán de forma ligera o moderada en gran parte del Archipiélago.

La nubosidad afectará especialmente a Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas montañosas, donde no se descartan precipitaciones débiles durante la madrugada y al anochecer. Mientras, el sur mantendrá intervalos despejados y más horas de sol.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora en cumbres y vertientes expuestas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Previsión por islas

LANZAROTE

Cielos nubosos durante gran parte de la jornada, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales. Por la tarde tenderán a abrirse claros, especialmente en el sur y este de la isla. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del norte a nordeste moderado, con intervalos fuertes en medianías e interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 18 - 23

FUERTEVENTURA

Predominarán los cielos nubosos a primeras horas, con tendencia a intervalos nubosos y amplios claros durante la tarde. Temperaturas con ligeras variaciones y máximas algo más bajas. Viento moderado del nordeste, con algunos intervalos fuertes en zonas interiores y en Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 19 - 23

GRAN CANARIA

Nubosidad abundante en el norte, donde podrían registrarse lloviznas débiles a primeras horas y al final del día. En el resto de la isla dominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente, mientras el viento del nordeste soplará con fuerza en las vertientes sureste y oeste y en las cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 19 - 21

TENERIFE

Nubes en el norte con posibilidad de lloviznas, especialmente en zonas del nordeste. Durante la tarde se abrirán amplios claros. En el resto de la isla predominará el tiempo estable. Las máximas registrarán un descenso moderado y el viento dejará rachas intensas en áreas expuestas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 20 - 25

LA GOMERA

El norte amanecerá nuboso y con posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. La situación mejorará conforme avance la jornada. Temperaturas máximas algo más bajas y viento fuerte en las zonas más expuestas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 20 - 23

LA PALMA

Nubosidad en el norte y este con algunas lloviznas aisladas durante la madrugada y últimas horas. El resto del día estará marcado por los claros y el tiempo estable. Descenso moderado de las máximas y viento intenso en zonas altas y extremos de la isla.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 18 - 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte a primeras horas, con apertura de claros durante el día. Temperaturas sin grandes cambios y viento moderado del nordeste, con rachas fuertes en cumbres y extremos de la isla.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas

  • Valverde 14 - 16

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
  2. STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
  3. Estos son los cortes previstos por la DGT durante la visita del papa en Tenerife y Gran Canaria
  4. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre que cada vez más padres eligen en España
  5. ¿Qué tiendas estarán abiertas el Día de Canarias? Horarios del 30 de mayo en Gran Canaria
  6. Sanidad advierte del riesgo de los ‘vapers’ como puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional
  7. La Aemet avisa de una subida de las temperaturas en Canarias este lunes
  8. El testaferro de Zapatero planeó negocios inmobiliarios en Gran Canaria

La ULL y la Ulpgc crean la primera asociación de universidades públicas de Canarias: "Estamos más amenazadas que nunca"

La ULL y la Ulpgc crean la primera asociación de universidades públicas de Canarias: "Estamos más amenazadas que nunca"

Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

La Aemet anuncia un viernes más fresco en Canarias con viento fuerte y posibles lloviznas

La Aemet anuncia un viernes más fresco en Canarias con viento fuerte y posibles lloviznas

Visita del papa a Canarias: casi 10.000 plazas de aparcamiento para absorber la llegada masiva de fieles a Las Palmas de Gran Canaria

Visita del papa a Canarias: casi 10.000 plazas de aparcamiento para absorber la llegada masiva de fieles a Las Palmas de Gran Canaria

Mogán obsequiará al papa León XIV con un rosario elaborado con madera de aguacatero y pino canario

Pedro Sánchez se acuerda del muelle de Arguineguín seis años después de la crisis migratoria para visitarlo con el papa León XIV

Pedro Sánchez se acuerda del muelle de Arguineguín seis años después de la crisis migratoria para visitarlo con el papa León XIV

El árbol genealógico del papa León XIV revela que tenía antepasados canarios en La Palma

El árbol genealógico del papa León XIV revela que tenía antepasados canarios en La Palma

Gran despliegue de seguridad: 121 vehículos policiales y 144 agentes llegan al Puerto de Las Palmas para la visita del papa a Gran Canaria

Gran despliegue de seguridad: 121 vehículos policiales y 144 agentes llegan al Puerto de Las Palmas para la visita del papa a Gran Canaria
Tracking Pixel Contents