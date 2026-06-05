Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas

La visita del papa León XIV tendrá su última parada en las Islas Canarias. Tras visitar Madrid y Barcelona, el pontífice llegará el 11 de junio a Gran canaria y al día siguiente, pondrá rumbo a Tenerife, donde concluirá su 'tour español'. La agenda estará marcada por la migración, los encuentros pastorales y dos grandes celebraciones religiosas, una en cada isla.

Comienzo de la visita en las Islas: Gran Canaria

La agenda canaria comenzará a las 10.50 horas del jueves, con la llegada de León XIV a la Base Aérea de Gando. Menos de una hora después, a las 11.40, el pontífice se desplazará al muelle de Arguineguín, donde mantendrá un encuentro con las realidades de acogida a migrantes. Será uno de los actos centrales de su paso por el Archipiélago, en un enclave convertido en símbolo de la ruta atlántica y de la llegada de personas migrantes a Canarias.

Después de ese primer acto, León XIV se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria. A las 13.30 horas está previsto su encuentro en la Catedral de Santa Ana con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral. La Diócesis de Canarias ha destacado que este acto servirá para que el papa conozca de primera mano la vida de la Iglesia diocesana.

LP/DLP

El momento más multitudinario de la jornada llegará por la tarde. A las 18.30 horas, León XIV presidirá una misa en el Estadio de Gran Canaria, que se convertirá en el gran acto público de su visita a la isla. Las autoridades y la Iglesia han preparado un amplio dispositivo de movilidad y seguridad para facilitar la llegada de fieles desde distintos puntos de Gran Canaria.

Tenerife, el final de la visita del pontífice por España

La agenda continuará el viernes 12 de junio en Tenerife. El Papa saldrá a las 8.30 horas desde la Base Aérea de Gando y llegará a las 9.10 al aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos. A las 9.30 horas visitará el centro de migrantes de Las Raíces, en La Laguna, y a las 10.10 mantendrá un encuentro con realidades de integración de personas migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna.

La última misa del viaje apostólico tendrá lugar a las 12.15 horas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Después, León XIV participará en la ceremonia oficial de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, prevista para las 14.30 horas, antes de despegar hacia Roma a las 15.00 horas. La llegada al aeropuerto de Roma-Fiumicino está fijada para las 20.10 horas.

Un viaje completo por España

Antes de llegar al Archipiélago, León XIV habrá pasado por Madrid y Barcelona. En la capital, será recibido por los Reyes, se reunirá con autoridades, jóvenes, el presidente del Gobierno, los parlamentarios y los obispos españoles. En Barcelona, visitará la Catedral, el centro penitenciario Brians 1, Montserrat y la Sagrada Familia, donde presidirá una misa e inaugurará la torre de Jesucristo.

Canarias será, por tanto, el cierre de una visita de siete días que combina actos institucionales, encuentros religiosos y gestos sociales. En las Islas, el foco estará puesto en la migración, la acogida y la integración, pero también en la movilización de miles de fieles que acudirán a las celebraciones previstas en Gran Canaria y Tenerife.

Agenda del papa León en Canarias

Jueves 11 de junio | Gran Canaria

10.50 horas: llegada a la Base Aérea de Gando.

llegada a la Base Aérea de Gando. 11.40 horas: encuentro con realidades de acogida a migrantes en el muelle de Arguineguín.

encuentro con realidades de acogida a migrantes en el muelle de Arguineguín. 13.30 horas: encuentro pastoral en la Catedral de Santa Ana.

encuentro pastoral en la Catedral de Santa Ana. 18.30 horas: misa en el Estadio de Gran Canaria.

Viernes 12 de junio | Tenerife

8.30 horas: salida desde Gando hacia Tenerife.

salida desde Gando hacia Tenerife. 9.10 horas: llegada al aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.

llegada al aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos. 9.30 horas: encuentro con migrantes en el centro Las Raíces.

encuentro con migrantes en el centro Las Raíces. 10.10 horas: acto con realidades de integración en la Plaza del Cristo de La Laguna.

acto con realidades de integración en la Plaza del Cristo de La Laguna. 12.15 horas: misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. 14.30 horas: ceremonia de despedida en Tenerife Norte.

ceremonia de despedida en Tenerife Norte. 15.00 horas: salida hacia Roma.

Cortes de carreteras por la visita del papa a Canarias

La visita del papa obligará también a extremar la planificación de los desplazamientos. La DGT ha previsto un dispositivo especial de tráfico los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife, con cortes dinámicos al paso de la comitiva, cierres puntuales de incorporaciones, restricciones al tráfico pesado y suspensión de obras en las vías afectadas.

En Gran Canaria, las afecciones se concentrarán en carreteras como la GC-1, la GC-3, la GC-31 y la GC-500, mientras que en Tenerife alcanzarán vías como la TF-1, la TF-2, la TF-4, la TF-5, la TF-13, la TF-24, la TF-152 y la TF-235. Pueden consultar la información detallada aquí.