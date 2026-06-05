Agua, gorras y protección solar: el calor preocupa a las autoridades en la visita del papa León XIV a Canarias

La visita del papa León XIV a Canarias obligará a desplegar uno de los mayores dispositivos de seguridad y emergencias organizados en las islas en los últimos años. Pero, más allá de los cortes de tráfico, los controles de acceso o la coordinación policial, hay una preocupación que el Gobierno autonómico sitúa en primer plano: el calor y sus posibles efectos sobre la población que se concentre para ver al pontífice.

Se recomienda a quienes tengan previsto acudir a los actos en los recorridos de la comitiva que preparen un kit básico: agua, gorra o sombrero, protección frente al sol y, sobre todo, información actualizada sobre horarios, rutas y restricciones. La advertencia se dirige de manera especial a las personas mayores y a quienes puedan pasar varias horas de pie o expuestos al sol en zonas de concentración.

El viceconsejero de emergencias y aguas, Marcos Lorenzo, uno de los responsables del operativo explicó que el mayor riesgo no se concentra únicamente en los grandes recintos, sino también en los puntos del recorrido donde previsiblemente se agrupará la ciudadanía. “Tenemos que prever lipotimias, golpes de calor”, señaló, aludiendo especialmente a la población de mayor edad. También pidió llevar “sombra”, como gorra o sombrero, además de agua, y seguir las recomendaciones oficiales.

PLATECA, en prealerta para la visita del papa León a Canarias

El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias, el PLATECA, se encuentra en situación de prealerta desde el 27 de abril por los eventos multitudinarios asociados a la visita papal y pasará a fase de alerta durante las jornadas en las que León XIV esté en el Archipiélago.

Esa elevación de nivel permitirá reforzar el seguimiento permanente del evento, la coordinación entre administraciones y la disponibilidad inmediata de recursos ante cualquier incidente. Según la información comunicada por el Gobierno autonómico tras la reunión del comité asesor, la activación de la alerta busca mejorar la capacidad de respuesta ante posibles afecciones a la movilidad, los servicios esenciales o la seguridad de las personas asistentes.

El dispositivo de emergencias contará con la participación directa de 43 profesionales de la Dirección General de Emergencias y del CECOES 1-1-2, además de vehículos de coordinación, estructuras avanzadas de mando y una red de terminales de radiocomunicaciones TETRA, unas radios digitales diseñadas para comunicaciones de misión crítica. También se supervisarán los planes de autoprotección previstos para los principales escenarios de la visita.

La movilidad será otro de los grandes retos. El Gobierno de Canarias ha suspendido las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 de junio en Tenerife para reducir desplazamientos y aliviar la presión sobre las principales vías. La medida se suma a las restricciones de tráfico previstas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la recomendación de teletrabajo para el personal de la comunidad autónoma, extensiva a empresas y organismos públicos.

En Gran Canaria, el Cabildo ha preparado un dispositivo específico de movilidad con más de 10.000 plazas de aparcamiento y servicios de guaguas lanzaderas para conectar distintos puntos de la isla con el Estadio de Gran Canaria. También se reforzarán líneas de transporte público de Global desde municipios como Telde, Gáldar, Guía, Arucas, Teror, San Mateo y el sureste de la Isla.

No basta con acudir con antelación, hay que planificar bien la visita

Las autoridades insisten en que no basta con acudir con antelación. La recomendación principal es consultar los canales oficiales antes de salir de casa, comprobar los horarios de apertura de los espacios habilitados, revisar los recorridos de la comitiva y evitar desplazamientos innecesarios. También se pide escalonar los accesos y priorizar el transporte público cuando sea posible. El objetivo del operativo, comentan, es garantizar que la visita de León XIV se desarrolle con seguridad y sin incidencias graves.