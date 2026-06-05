Canarias apuesta por la innovación para afrontar el cambio climático en aguas y emergencias

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha defendido la innovación y la investigación como herramientas fundamentales para afrontar el cambio climático desde ámbitos estratégicos como la gestión del agua y las emergencias.

Miranda realizó estas declaraciones durante la apertura de una jornada sobre medio ambiente organizada por Canaragua con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, un encuentro que reunió a profesionales vinculados a la gestión del agua y las emergencias y que contó con una ponencia magistral del meteorólogo Mario Picazo.

Durante su intervención, el consejero calificó el cambio climático como un “desafío descomunal para Canarias” y destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones públicas y el sector privado para responder a los retos que afrontan las Islas en las primeras décadas de este siglo.

Según señaló, esta transformación ya está afectando de forma sensible al Archipiélago, aunque también puede convertirse en una oportunidad para avanzar hacia modelos de gestión más eficientes, sostenibles y adaptados a las nuevas necesidades.

Planificación hidrológica y nuevas tecnologías

Miranda defendió una adaptación climática basada en la investigación y en la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas, una línea de trabajo que, según afirmó, ya se está desarrollando en Canarias.

En materia de agua, el consejero destacó la importancia de haber actualizado en los últimos tres años la planificación hidrológica, una herramienta clave para conocer qué necesitan las Islas y disponer de un sistema adaptado tanto a las demandas actuales como a los retos futuros derivados del cambio climático.

El objetivo, explicó, es avanzar hacia un modelo de producción capaz de garantizar el suministro a la ciudadanía y al sector primario, plenamente integrado con las energías renovables y orientado a contener los costes de producción.

Miranda recordó que estos costes se han duplicado en Canarias en los últimos años y que el agua representa ya más del 17% del consumo energético del Archipiélago.

En este contexto, subrayó que Canarias constituye hoy un referente internacional gracias a proyectos como los desarrollados por el Instituto Tecnológico de Canarias, ITC, para reducir los costes en las plantas desaladoras.

Emergencias más complejas por el clima

El consejero también abordó el impacto del cambio climático en la gestión de las emergencias. Según explicó, los nuevos escenarios climáticos hacen más frecuentes fenómenos como las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales o por el aumento del nivel del mar.

También alertó sobre los incendios de última generación, más difíciles de combatir y vinculados a episodios de sequía intensa combinados con periodos de lluvia, una situación que aumenta el combustible vegetal en los montes y eleva el riesgo de fuegos.

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Con esta intervención, Miranda insistió en la necesidad de reforzar la investigación, la innovación y la colaboración público-privada como vías para anticiparse a los efectos del cambio climático y mejorar la capacidad de respuesta de Canarias en ámbitos esenciales como el agua y las emergencias.