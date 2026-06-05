Canarias impulsa en Costa Marfil una nueva etapa de cooperación atlántica con el programa INTERREG MAC

El Gobierno de Canarias ha presentado en Abiyán los proyectos de cooperación aprobados con Costa de Marfil en el marco del Programa INTERREG MAC 2021-2027, en una jornada que consolida la alianza atlántica con una de las economías más dinámicas de África Occidental.

El director general de Relaciones con África, Luis Padilla, presidió el encuentro, celebrado en Abiyán, que contó con la participación de la Delegación de la Unión Europea en Costa de Marfil, la Embajada de España, representantes del Gobierno marfileño, los gobiernos regionales de Azores y Madeira y una amplia delegación de entidades canarias, europeas y marfileñas vinculadas a los proyectos en ejecución.

Padilla subrayó que la jornada "supone un hito importante para el espacio de cooperación INTERREG MAC", al tratarse de la primera vez que se celebra un encuentro de estas características en Costa de Marfil, país que se ha incorporado al programa en el actual periodo 2021-2027 junto a Gambia, Ghana y Santo Tomé y Príncipe, ampliando la cooperación ya existente con Senegal, Mauritania y Cabo Verde. El director general destacó que esta ampliación "no es solo geográfica, sino estratégica", porque permite reforzar la capacidad conjunta de los territorios participantes para dar respuesta a retos compartidos y avanzar hacia un espacio de cooperación "más sostenible, resiliente y próspero".

Diez proyectos con Costa de Marfil

El actual Programa INTERREG MAC aprobó en junio de 2024 un total de 34 proyectos en su primera convocatoria, con la asignación del 60% de los fondos FEDER disponibles. De ellos, diez cuentan con participación de Costa de Marfil, además del proyecto estratégico ATLANTE, y movilizan un presupuesto global superior a 25 millones de euros.

Los proyectos presentados abarcan ámbitos estratégicos como la competitividad de las pymes, la economía digital, la economía circular, la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria, las tecnologías marinas, la adaptación al cambio climático y la gestión de la movilidad. Todas estas iniciativas se articulan en torno a las prioridades del programa: MAC Inteligente, MAC Verde y MAC Movilidad.

Padilla también informó de que la tercera convocatoria del programa, cuyos resultados fueron aprobados la pasada semana, registró una demanda que superó en un 510% los fondos disponibles. En ella participaron 35 entidades de Costa de Marfil y el país está representado en siete nuevos proyectos. "El alto nivel de participación marfileña demuestra el enorme interés que despierta esta cooperación y confirma que la incorporación de Costa de Marfil al programa ha sido un acierto estratégico", señaló.

Una nueva convocatoria conjunta FEDER-NDICI

El director general puso en valor la dimensión del Programa INTERREG MAC, que en el periodo actual cuenta con un presupuesto total de 200 millones de euros, cofinanciados en un 85% por el FEDER. Padilla anunció, además, que el próximo 15 de junio se lanzará la cuarta convocatoria del programa, que por primera vez combinará fondos FEDER con el instrumento NDICI-Europa Global, con un presupuesto de 20 millones de euros, 10 millones procedentes de cada fondo. Esta convocatoria permitirá reforzar la participación de los socios africanos y facilitará que puedan recibir financiación europea directa para sus actividades de proyecto. Durante la jornada, Carolina Vega, en representación de la autoridad de gestión del programa, la Dirección General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, explicó las características y los plazos de esta nueva convocatoria.

Cooperación institucional y oportunidades compartidas

El embajador de España en Costa de Marfil, Guillermo Marín, destacó que la jornada representa "un ejemplo extraordinario de diplomacia del siglo XXI", con la participación de instituciones europeas, gobiernos nacionales y regionales, universidades, centros de investigación y sector privado. Marín puso en valor el papel de Canarias en las relaciones con África Occidental y agradeció al Gobierno de Canarias el esfuerzo realizado para impulsar esta cooperación, especialmente por la proximidad geográfica y los vínculos históricos, económicos y sociales del Archipiélago con el continente africano.

Por parte del Gobierno de Costa de Marfil, Hervé Aka N'Zai, coordinador de la Célula de Coordinación del Partenariado Estratégico Costa de Marfil-Unión Europea, en representación del primer ministro, subrayó que los objetivos del programa coinciden con las prioridades del país en materia de innovación, investigación, competitividad empresarial, economía verde y azul, transición ecológica, resiliencia climática, movilidad y gobernanza.

"Nuestros territorios son diferentes, pero son complementarios", afirmó N'Zai, quien defendió que el Atlántico debe entenderse "no como una frontera, y menos aún como una barrera, sino como un espacio de cooperación, intercambio y oportunidad". La jefa adjunta de la Delegación de la Unión Europea en Costa de Marfil, Martina Borovac, incidió en la importancia de la cooperación regional para favorecer un desarrollo económico sostenible y reforzar la estabilidad política, y señaló que los proyectos presentados están alineados tanto con el Plan Nacional de Desarrollo de Costa de Marfil como con las prioridades de la Unión Europea en el país.

Más de cien participantes

La jornada reunió a más de cien representantes de entidades de Canarias, Madeira, Azores y Costa de Marfil. Entre las entidades canarias participantes figuraron el Instituto Tecnológico de Canarias, Casa África, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna, el Banco Español de Algas, el Clúster Marítimo de Canarias, GESPLAN, FEMEPA y la Dirección General de Relaciones con África, entre otras. También participaron entidades marfileñas como la Universidad Félix Houphouët-Boigny, el Centro de Investigaciones Oceanológicas, el Centro Nacional de Investigación Agronómica, el Ministerio de Educación Nacional, la Oficina Marfileña de Parques y Reservas, Costa de Marfil PME y el Ivoire Innovation Cluster.

Tras la presentación de los diez proyectos en ejecución, el encuentro incluyó una sesión de trabajo entre entidades europeas y marfileñas para identificar sinergias y facilitar la formación de nuevos consorcios de cara a la próxima convocatoria del programa. Padilla concluyó destacando la satisfacción del Gobierno de Canarias por "la excelente acogida" de Costa de Marfil al programa y por el compromiso de sus instituciones. "El reto ahora es ejecutar con éxito estos proyectos, reforzar nuestro partenariado y asegurar que las nuevas oportunidades se traduzcan en resultados concretos para nuestros territorios y nuestra ciudadanía", afirmó.