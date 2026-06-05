Louzao Mercedes-Benz impulsa en Canarias una edición especial de She's Mercedes con encuentros en tres islas

Louzao Mercedes-Benz celebra por primera vez en el Archipiélago una edición especial de She's Mercedes. Bajo el nombre de Esencia Atlántica, este ciclo de encuentros recorrerá durante el mes de junio Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote con una propuesta diseñada para inspirar, conectar y generar nuevas oportunidades entre mujeres que lideran proyectos, impulsan empresas y contribuyen al desarrollo económico y social de las Islas.

Inspirada en el espíritu pionero de Bertha Benz, She's Mercedes es una iniciativa global de Mercedes-Benz que fomenta una comunidad basada en el networking, el intercambio de experiencias, el liderazgo, la innovación y la movilidad. De la mano de Louzao Mercedes-Benz, único concesionario oficial de la marca en Canarias, esta plataforma llega ahora al Archipiélago en una edición especial que reunirá a mujeres con trayectorias y perspectivas diversas para favorecer el diálogo, la colaboración y la creación de nuevas sinergias.

Innovación, confort y tecnología

"Esencia Atlántica nace con la vocación de conectar a mujeres que lideran, emprenden e impulsan proyectos en Canarias a través de experiencias inspiradoras. Queremos que cada encuentro sea también una oportunidad para disfrutar de la conducción de los últimos modelos de Mercedes-Benz y descubrir de primera mano cómo la innovación, el confort y la tecnología forman parte de una nueva forma de entender la movilidad", afirma Sheila Rodríguez, directora comercial de Louzao Canarias.

Cada jornada comenzará con una ruta en Mercedes-Benz, concebida como un espacio para disfrutar del trayecto y favorecer la conversación entre mujeres con intereses y visiones afines. Posteriormente, las asistentes participarán en un Círculo de Inspiración She's Mercedes, un formato de encuentro cercano en el que una empresaria invitada compartirá su experiencia, sus aprendizajes y su visión sobre el liderazgo y la creación de oportunidades.

'Conectar para crecer'

Las conversaciones estarán moderadas por Yara de León, periodista, exvicepresidenta ejecutiva de Faconauto Canarias y única mujer canaria que ha formado parte del Consejo Asesor de Faconauto Woman.

La primera cita tendrá lugar en Gran Canaria el próximo 6 de junio, en el Hotel Santa Catalina, y contará con la participación de Victoria López, presidenta del Grupo Fedola. Bajo el título Conectar para crecer, el encuentro abordará cómo la visión global, la colaboración y las conexiones estratégicas pueden convertirse en motores de nuevas oportunidades empresariales.

La iniciativa continuará en Tenerife el 13 de junio, en el Gran Hotel Taoro, con Sandra García, odontóloga estética, empresaria, creadora de la marca personal Dr. S London e impulsora de la fundación Let Love Rule junto al músico Lenny Kravitz. En la sesión Alcanzar nuevas alturas, la conversación girará en torno al liderazgo, la ambición y la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento.

El ciclo concluirá en Lanzarote el 20 de junio, en La Honorable, con la participación de Antonia Varela, astrofísica, directora de la Fundación Starlight y referente en divulgación científica. Bajo el título Innovación con propósito, el diálogo explorará cómo desarrollar proyectos y empresas con visión de futuro sin perder el vínculo con el territorio ni con los valores que les dan sentido.

Con esta edición especial de She's Mercedes, Louzao Mercedes-Benz acerca al archipiélago una propuesta centrada en el liderazgo femenino, la innovación y la generación de impacto positivo desde el territorio, al tiempo que pone en valor el papel de las mujeres que abren camino, crean referentes e impulsan nuevas oportunidades para las generaciones futuras.

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Sobre Louzao Mercedes-Benz

Louzao Mercedes-Benz es concesionario oficial de Mercedes-Benz en Galicia y Canarias, con una amplia trayectoria vinculada a la movilidad premium y a la excelencia en la atención al cliente. La compañía ofrece una experiencia integral que abarca la venta de vehículos nuevos y de ocasión, servicios de posventa, soluciones de movilidad y asesoramiento personalizado, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la cercanía con sus clientes. A través de iniciativas como She's Mercedes, Louzao refuerza además su compromiso con la generación de experiencias de valor y con el impulso de comunidades que fomentan el liderazgo, la inspiración y la creación de nuevas oportunidades.