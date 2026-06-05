Canarias pide donar sangre antes de la visita del papa León XIV para evitar problemas de abastecimiento

La visita del papa León XIV a Canarias ha llevado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a lanzar un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre antes de la llegada del Pontífice. El objetivo es garantizar las reservas de hemoderivados en los hospitales del Archipiélago y evitar tensiones en el suministro durante unas jornadas que podrían suponer un aumento de la demanda asistencial.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia recuerda que las donaciones son esenciales para mantener la actividad quirúrgica, atender emergencias y cubrir las necesidades de los pacientes hospitalizados. Por ello, ha programado una amplia red de puntos de extracción en todas las islas durante la próxima semana.

El SCS insiste en que donar sangre de forma regular es la mejor manera de asegurar que los hospitales dispongan de reservas suficientes en cualquier momento. La recomendación es realizar al menos dos donaciones al año para contribuir a la estabilidad del sistema sanitario.

Con motivo de la visita de León XIV, se han reforzado las campañas móviles y los puntos fijos de extracción en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Además, este fin de semana ya estarán operativos varios dispositivos extraordinarios. En Gran Canaria se podrá donar en el Centro Comercial Las Arenas, mientras que en Tenerife habrá colectas especiales en San Cristóbal de La Laguna coincidiendo con los actos del Día Mundial del Donante de Sangre.

Decenas de puntos habilitados en Tenerife y Gran Canaria

Las dos islas capitalinas concentrarán buena parte de las campañas previstas.

En Tenerife se instalarán unidades móviles en municipios como Costa Adeje, Arona, Güímar y La Orotava. También seguirán funcionando los puntos permanentes de Santa Cruz de Tenerife, San Isidro y los espacios hospitalarios del Hospital Universitario de Canarias y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, Gran Canaria contará con campañas en Arucas, Telde, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana, además de mantener operativos los puntos fijos de Las Palmas de Gran Canaria, Vecindario y los principales hospitales de la isla.

Entre las iniciativas destacadas figura la tercera Maratón de Donación de Sangre de Telde, prevista para el 13 de junio con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre.

También habrá campañas en el resto del Archipiélago

Las acciones de captación se extenderán igualmente a Lanzarote, donde habrá jornadas especiales en el Open Mall y en el Centro de Salud Valterra.

En Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro seguirán abiertos los puntos hospitalarios habituales para facilitar la participación de los donantes sin necesidad de grandes desplazamientos.

Las autoridades sanitarias recuerdan que una sola donación puede ayudar a varias personas y resulta imprescindible para mantener la actividad diaria de los centros sanitarios.

Los requisitos para donar sangre

Para poder donar es necesario:

Tener entre 18 y 65 años.

No superar los 60 años si se trata de la primera donación.

Pesar más de 50 kilos.

Gozar de buena salud.

No estar embarazada.

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Ante cualquier duda, los interesados pueden consultar el teléfono gratuito de atención al donante, 900 234 061.