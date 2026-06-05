Canarias se prepara para un sábado de sol y viento fuerte con rachas que podrían superar los 80 km/h

Canarias afronta este sábado con tiempo estable y predominio del sol en buena parte del Archipiélago, pero con el viento como principal protagonista. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos de fuerte alisio en varias islas y no descarta rachas localmente muy fuertes que podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora en cumbres y vertientes expuestas.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las máximas tenderán a subir ligeramente en medianías y zonas del sur. La nubosidad quedará restringida principalmente al norte de las islas de mayor relieve durante las primeras y últimas horas del día.

En el mar continuará la influencia de los alisios, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.

Previsión por islas

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte y oeste de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en el este y sur. Alisio con intervalos de fuerte en el interior y en la vertiente sur, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 - 27

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte y oeste a partir del atardecer. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en el sureste. Alisio con intervalos de fuerte en zonas del interior y sur de la península de Jandía, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 - 27

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 900-1100 metros en el norte, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso en medianías y zonas bajas del sureste; en el resto, pocos cambios o ligeros ascensos. Alisio, en general fuerte en zonas expuestas de las vertientes sudeste y oeste y en cumbres, donde se esperan rachas muy fuertes, especialmente a partir de la tarde, pudiéndose superar localmente los 80 km/h. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23

TENERIFE

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 900-1100 metros en el noreste, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso en medianías, especialmente las orientadas al sur; en el resto, pocos cambios o ligeros ascensos. Alisio con intervalos de fuerte en el extremo oeste, zonas bajas del sureste y zonas altas de la vertiente oeste, donde serán probables rachas muy fuertes, así como en la fachada sur del área metropolitana y en la zona de Las Cañadas por la tarde. Brisas en costas del sur y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 - 28

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 800-1000 metros en el norte, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en las máximas en el sur. Alisio, en general fuerte en zonas expuestas de las vertientes este y noroeste y en cumbres, donde se esperan rachas muy fuertes, especialmente a partir de la tarde, pudiéndose superar localmente los 80 km/h. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 - 26

LA PALMA

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 800-1000 metros en el norte y este, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en moderado ascenso en medianías, siendo en general ligero en el resto. Alisio, en general fuerte en zonas expuestas de los extremos sudeste y noroeste, así como en cumbres y en el municipio de El Paso; en estas últimas zonas, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 - 25

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 700-900 metros en el norte, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en las máximas en el sur. Alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas, especialmente en El Pinar, así como en zonas expuestas de la cumbre, donde serán probables rachas muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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