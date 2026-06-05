Multas de hasta 100 euros por esta acción tan habitual con el aire acondicionado en el coche: la DGT vigila a los conductores canarios

Con la llegada del verano, es habitual que muchos conductores hayan comenzado a encender el aire acondicionado en sus vehículos. Las temperaturas empiezan a ser elevadas y es necesario contar con un flujo de aire fresco en los coches. Sin embargo, hay una acción que llevan a cabo muchos usuarios sin conocer que pueden enfrentarse a una sanción económica.

Aunque muchos conductores lo desconocen, dejar el vehículo parado con el motor en marcha de forma innecesaria puede considerarse una infracción leve y, por lo tanto, una conducta sancionable.

La multa a la que se enfrentan muchos conductores

El motivo de la sanción no es el uso del aire acondicionado en sí, sino mantener el motor del vehículo funcionando cuando no resulta necesario para la circulación. La normativa busca reducir tanto la contaminación como el ruido generado por vehículos estacionados o detenidos durante largos periodos con el motor encendido.

Los conductores se enfrentan a sanciones económicas que oscilan entre 80 y 100 euros, por quedarse con el vehículo parado sin apagar el motor. Además, desde Flexicar se han encargado de lanzar un recordatorio a todos los conductores para que eviten sanciones económicas por infracciones leves.

Lo cierto es que este tipo de sanciones dependen principalmente de las ordenanzas municipales, pero muchos conductores podrían ser sancionados por parte de la DGT por el mantener el motor encendido innecesariamente. Otros países europeos ya aplican diferentes políticas medioambientales.

Qué dice la ley

El artículo 10 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial establece que "el usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes o al medioambiente".

A partir de esta normativa, hay autoridades que consideran que mantener el motor encendido de manera innecesaria mientras el vehículo permanece detenido puede generar emisiones contaminantes evitables y, por lo tanto, ser un motivo de sanción.

No obstante, los conductores deben saber que esto no afecta cuando se encuentran en atascos, semáforos o detenciones obligadas por el flujo del tráfico. Tampoco afecta a los vehículos eléctricos, ya que no necesitan mantener un motor de combustión en funcionamiento para utilizar la climatización.