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Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
Última hora sobre toda la información relacionada con la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife
Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio recorrerá Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio estará en Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz.
Isabel Durán
Artículo de opinión: El muelle al que Pedro Sánchez llega tarde
Hay lugares que la política evita cuando duelen y visita cuando sirven para posar. Arguineguín es uno de ellos. El papa León XIV viene a Canarias y todos quieren estar en la foto. Todos quieren acercarse al muelle de Arguineguín, contemplar el Atlántico como si acabaran de descubrir su tragedia, estrechar manos, pronunciar palabras de humanidad y posar en ese escenario que durante meses fue incómodo, sucio e insoportable para la conciencia política de este país.
Elena Morales
El árbol genealógico del papa León XIV revela que tenía antepasados canarios en La Palma
El papa León XIV tiene antepasados canarios vinculados a La Palma. Así lo revelan los resultados de un estudio genealógico que se remonta al siglo XVII y que será presentado al Pontífice durante su visita a Canarias.
Flores propias de los ramos de novia, como las menudas y blanquecinas paniculatas o las limonium blancas y amarillas, bañadas con una capa de glicerina para evitar que el agua de los pétalos se evaporen y puedan vivir más tiempo, dan vida a las letras gigantes con el nombre del Papa León XIV que han tomado trece emplazamientos icónicos de Madrid esperando la visita del Pontífice. El subdirector general de Parques y Riveros del Consistorio de Madrid, Antonio Morcillo, ha explicado a la prensa que estos grandes letreros son "el complemento perfecto al esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento, engalanando y adornando todas las zonas verdes con 100.000 flores blancas y amarillas". En algunos emplazamientos, la flor está preservada, es decir, es flor natural a la que se le somete a un proceso de preservación para que pueda durar más tiempo y sin deteriorarse. En cualquier caso, la preservación de la flor permite "que no se deteriore, a pesar del calor intenso que está sufriendo Madrid estos días".
Héctor González
Visita del Papa: así se está terminando de montar en Madrid "el mayor despliegue técnico que ha visto esta ciudad"
Casi 3.000 personas trabajan contrarreloj en los escenarios y dispositivos de Cibeles, Lima y Bernabéu para recibir al Papa
Iván Alejandro Hernández
El Cabildo destina medio millón de euros a sufragar la visita del papa León XIV a Gran Canaria
El presidente insular, Antonio Morales, reclama la suspensión de las clases, reitera la necesidad de implantar el teletrabajo y que se refuerce el transporte público para evitar el caos circulatorio
David Page
Telefónica, Vodafone y MasOrange se vuelcan en blindar la visita del Papa con tecnologías de última generación
Las grandes telecos realizan refuerzos sin precedentes de sus redes para garantizar la conectividad de la comitiva vaticana y en las grandes concentraciones de público, y despliegan tecnologías avanzadas para labores de seguridad
Pilar Santos
Felipe VI cambia de idea y será él quien despida al Papa en Tenerife en vez de la reina Sofía
El jefe del Estado no participará en ninguna actividad con asociaciones de inmigrantes y solo le acompañará en el aeropuerto. La Zarzuela informó hace un mes de que sería la madre del Monarca la encargada de decir adiós al Pontífice tras el viaje de siete días por España
Rafa Sardiña
Así es el papamóvil de León XIV: tiene todas las bendiciones para entrar en Madrid Central
El Pontífice utilizará un Mercedes-Benz Clase G 500 de la generación W463, adaptado ceremonialmente, para sus desplazamientos en España
Carlota Barcala
Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
El Gobierno recomienda el teletrabajo a todo el personal de la Administración y a todos los empleados que puedan acogerse a la modalidad 'online' los días 11 y 12 junio
Carlota Barcala
Visita del papa a Canarias: El Gobierno establece nueve puestos de coordinación y cuatro hospitales de campaña en Gran Canaria y Tenerife
Los vuelos de drones están prohibidos durante la visita del pontífice y serán neutralizados y sus dueños, multados
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