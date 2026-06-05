Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

Lucía Feijoo Viera

Flores propias de los ramos de novia, como las menudas y blanquecinas paniculatas o las limonium blancas y amarillas, bañadas con una capa de glicerina para evitar que el agua de los pétalos se evaporen y puedan vivir más tiempo, dan vida a las letras gigantes con el nombre del Papa León XIV que han tomado trece emplazamientos icónicos de Madrid esperando la visita del Pontífice. El subdirector general de Parques y Riveros del Consistorio de Madrid, Antonio Morcillo, ha explicado a la prensa que estos grandes letreros son "el complemento perfecto al esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento, engalanando y adornando todas las zonas verdes con 100.000 flores blancas y amarillas". En algunos emplazamientos, la flor está preservada, es decir, es flor natural a la que se le somete a un proceso de preservación para que pueda durar más tiempo y sin deteriorarse. En cualquier caso, la preservación de la flor permite "que no se deteriore, a pesar del calor intenso que está sufriendo Madrid estos días".