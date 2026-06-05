Greg Rodríguez, agente inmobiliario: "Hay personas de 60 y 70 años compartiendo habitación en un piso"

La vivienda no afecta únicamente a los jóvenes que intentan emanciparse. En muchos casos, el foco se encuentra en una realidad cada vez más frecuente: personas de 50, 60 e incluso 70 años que se ven obligadas a alquilar una habitación y compartir piso ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en solitario.

Greg Rodríguez, profesional inmobiliario, alerta en la cuenta canaria volcanicacommunity sobre una situación que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida.

Compartir habitación a los 60 años: una realidad cada vez más visible

Greg Rodríguez explica que cada vez observa más casos de personas mayores que, por distintas circunstancias personales o económicas, terminan recurriendo al alquiler de habitaciones para poder mantener un lugar donde vivir.

"Siempre pensamos en una parejita joven o en un chaval que quiere emanciparse, pero la realidad no es esa", señala el profesional inmobiliario, que advierte de que muchas personas llegan a los 50, 60 o incluso 70 años teniendo que compartir vivienda.

Se trata de una realidad que, en muchas ocasiones, queda fuera del foco público, más asociado a jóvenes que intentan independizarse o estudiantes que buscan reducir gastos.

Una situación cada vez más extendida

Según describe Rodríguez, estas personas no solo comparten piso, sino que desarrollan gran parte de su vida diaria en espacios muy reducidos. En muchos casos, una habitación de apenas ocho o diez metros cuadrados se convierte en dormitorio, salón y espacio personal. El resto de la vivienda pasa a ser compartido con otros inquilinos, muchos de ellos estudiantes o personas con las que no existe ningún vínculo previo.

Para el agente inmobiliario, esta situación refleja hasta qué punto se ha deteriorado el acceso a la vivienda para determinados colectivos que rara vez aparecen en el debate público. El encarecimiento de los alquileres y la falta de oferta residencial han provocado que cada vez más personas tengan dificultades para acceder a una vivienda adecuada a sus ingresos.

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Aunque la emancipación juvenil suele concentrar gran parte de la atención, profesionales del sector advierten de que el problema también alcanza a personas separadas, jubilados con pensiones ajustadas o trabajadores que no pueden asumir el coste de un alquiler completo.

Canarias, al límite del acceso a la vivienda

La situación resulta especialmente sensible en las Islas, donde el mercado del alquiler atraviesa uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años.

Viviendas de alquiler asequible en obras en Canarias. / LP / DLP

Los elevados precios de la vivienda y la escasez de oferta disponible han convertido el acceso a una casa en una de las principales preocupaciones sociales del Archipiélago. En este contexto, testimonios como el de Greg Rodríguez reflejan una realidad cada vez más presente y menos asociada únicamente a los jóvenes.