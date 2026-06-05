Guía práctica para la misa del papa León XIV en Tenerife: horarios, consejos e imprescindibles

Queda exactamente una semana para que el papa León XIV aterrice en Tenerife el próximo viernes, 12 de junio, y dé comienzo una de las citas más esperadas por la población en los últimos meses. Más de 1.600 voluntarios y un dispositivo histórico permitirán a los 32.000 fieles —la capacidad máxima del recinto que acogerá la misa— disfrutar de la que probablemente será la mayor ceremonia litúrgica celebrada nunca en la Isla.

Sin embargo, a la ilusión por la llegada del pontífice se suma un factor que puede empañar la experiencia: el desconocimiento. El aluvión de información generado en las últimas semanas apenas ha dado tregua, ni a las autoridades implicadas ni a la ciudadanía. En medio de la expectación y del constante flujo de novedades, que en ocasiones puede generar dudas o confusión, esta guía rápida en forma de preguntas y respuestas se presenta como la mejor aliada para no perderse ningún detalle de la visita.

¿Estoy a tiempo de inscribirme para la misa?

Sí, el plazo de inscripción aun no ha cerrado. Sin embargo, dada la capacidad limitada del recinto, la organización recomienda registrarse cuanto antes a través de las parroquias o la página web oficial de la visita: conelpapa.es. Lo primeor será ingresar el correo electrónico o el teléfono, para que el sistema compruebe que no ha habido una incripción previa. Una vez superada esta fase, el usuario podrá crear un grupo compuetso por los distintos integrantes que deseen acceder.

¿Cuándo me dirán si se ha confirmado mi inscripción?

La organización ha iniciado ya el reparto de las 32.000 plazas habilitadas para la misa que se celebrará en el puerto de la capital. El procedimiento comenzó este miércoles con la asignación a los grupos de mayor tamaño, cuyos coordinadores están recibiendo la confirmación de su inscripción junto con las instrucciones para ubicarse dentro del recinto. Está previsto que la distribución definitiva de todas las localidades quede completada antes de este domingo.

¿Necesitaré una entrada?

Sí, a partir de ese mismo día comenzará el reparto de entradas, según el calendario manejado por la organización. Los pases serán gratuitos y estarán vinculados a un código QR, con información detallada sobre el sector, el acceso y la localidad asignada, y que será necesaria para acceder al recinto.

¿A qué hora y dónde tendrá lugar?

El próximo viernes, 12 de junio, comenzará la ceremonia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 12:15 horas. No obstante, habrá que estar en el recinto portuario antes de las 11:15 horas, ya que se realizarán controles previos. Lo ideal para planificar el vaije es calcular, como mínimo, el doble de tiempo que se suele tardar.

Se ecomienda acceder en transporte público y calcular del doble de tiempo que se suele tardar

¿Cómo podré llegar hasta el muelle?

Las autoridades recomiendan desplazarse a Santa Cruz en transporte público, debido a los cortes de tráfico en carreteras como la TF-5, la TF-2, TF-13 y TF-4. Si la persona desea acceder a la capital en coche a través del tramo de la refinería deberá hacerlo antes de las 03:00 horas de la madrugada, desde entonces solo podrán transitar vehículos autorizados. Desde las 09:00, coches con escoltas. La organización recomienda preparar los viajes con antelación, revisar horas y paradas disponibles y estar atentos a los posibles cambios. También es conveniente saber que se inhabilitarán las paradas de taxis de la zona del evento.

¿Y desde qué hora podré coger el tranvía o la guagua?

Desde las 06:00 horas de la mañana comenzarán a estar operativos los tranvías dobles cada 10 minutos, aunque la linea 1 solo funcionará de La Trinidad ael Teatro Guimerá, hasta las 10:30 horas. Después de esa franja, el recorrido será solo hasta La Paz. Y a partir de las 15:00 horas se prevé que vuelva a su ruta habitual. La línea 2, por su parte, no sufrirá modificaciones. En cuanto a las guaguas, Titsa recomienda subirse a los vehículos antes de las 07:30 horas, para no quedarse sin plaza. La entidad ha habilitado hasta 12.000 plazas y reforzará las 100, 102 y 108 desde el norte; las líneas 110, 112 y 114 desde el sur; y las 014, 015, 020, 050, 122, 128/120 y 232 desde la zona metropolitana. Y solo para ese día se habilitará un precio especial de un euro por trayecto.

Si voy acomapañado de una persona mayor, ¿podrá sentarse?

Sí, la celebración está pensada para que todos los fieles puedan seguir la Santa Misa sentados.Además, habrá un amplio equipo de voluntarios dispuestos a ayudar en cualquier aspecto para disfrutar de la celebración.

¿Tengo que llevar algo?

Agua, ropa y calzado cómodo, protector solar, gorra o sombrero, pañuelos o toallitas, documento de identidad, medicación personal y algo ligero para comer. No se podrá acceder con objetos voluminosos que puedan dar problemas en los controles de seguridad.