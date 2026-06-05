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Hacienda y los asesores fiscales coinciden: la Declaración de la Renta se tiene que presentar los últimos días para todos los contribuyentes canarios

La Agencia Tributaria no incluye muchas deducciones fiscales hasta pasado un tiempo, por lo que si esperas hasta el final puedes ahorrar más dinero en la factura del IRPF

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Lucía Feijoo Viera

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Luis Miguel Mora

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Los contribuyentes canarios tienen hasta el 30 de junio para presentar la Declaración de la Renta, por lo que estos últimos días son clave para revisar y confirmar el borrador definitivo. Los asesores fiscales recomiendan no precipitarse al inicio de la campaña y esperar hasta este tramo final por varios motivos. Entre los principales destacan la falta de información con la que muchos ciudadanos aceptan el borrador y el hecho de que la Agencia Tributaria puede tardar unos días en incorporar determinados datos o deducciones.

Algunas personas llegan a confirmar el documento incluso sin comprobarlo, perdiendo el derecho a decenas de deducciones a las que pueden acceder. Sin embargo, los economistas y la Agencia Tributaria dicen lo mismo, no conviene tener prisa.

Hacienda no incluye todas las deducciones desde el primer día

El borrador que ofrece Hacienda durante las primeras semanas puede no contener toda la información fiscal actualizada. Los datos de empresas, entidades financieras, administraciones públicas o la Seguridad Social continúan incorporándose y verificándose durante el inicio de la campaña, por lo que una declaración presentada demasiado pronto podría tener errores o dejar fuera información relevante.

Varias personas son atendidas en una oficina de la Agencia Tributaria

Varias personas son atendidas en una oficina de la Agencia Tributaria / Carlos Lujan

Además, una vez presentada, la responsabilidad sobre los datos incluidos recae sobre el contribuyente, incluso aunque el borrador haya sido elaborado por la propia Agencia Tributaria.

El riesgo de perder deducciones y pagar más impuestos

Los especialistas recuerdan que uno de los errores más frecuentes es aceptar el borrador sin revisar si se han aplicado todas las ventajas fiscales disponibles. En muchas ocasiones, hay determinadas deducciones autonómicas no aparecen reflejadas automáticamente. Aquí se incluyen gastos relacionados con hijos, guarderías, alquiler de vivienda, tratamientos médicos, familiares dependientes o determinadas circunstancias personales pueden generar beneficios fiscales que el contribuyente debe incorporar manualmente.

También suelen quedar fuera del borrador algunas cuotas sindicales, colegiaciones profesionales obligatorias, gastos derivados de litigios laborales o determinadas inversiones vinculadas a la eficiencia energética de la vivienda.

Otro de los motivos que lleva a los asesores a recomendar prudencia tiene que ver con los ingresos que no siempre aparecen reflejados correctamente desde el primer momento. Algunas ayudas públicas, subvenciones, ventas de acciones, fondos de inversión, criptomonedas o transmisiones patrimoniales son algunos de los datos que pueden generar incidencias si no se revisan detalladamente.

La Agencia Tributaria puede detectar posteriormente la falta de información y emitir una declaración paralela reclamando las cantidades pendientes. En algunos casos, además del importe correspondiente, pueden añadirse intereses o recargos.

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Por eso, siempre es importante recordar que la responsabilidad al presentar bien y sin fallos la Declaración de la Renta siempre es tuya, y no de Hacienda.

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