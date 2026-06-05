Jose Domingo Martín Espino: «Salud y bienestar, motores de empleo esta década»

¿Por qué es importante esta colaboración? ¿Qué valor aporta esta alianza con ICSE?

Aporta complementariedad: la FP y la Universidad no deben competir, deben colaborar. Porque permite acercar la universidad a la Formación Profesional y generar sinergias muy enriquecedoras para el alumnado. Juntos podemos ofrecer un itinerario formativo atractivo para aquellos que primero realizan estudios de FP. Hoy la sociedad necesita profesionales preparados para responder a realidades complejas y esto exige colaboración e integración.

¿Qué papel juega ICSE en este proyecto? ¿Por qué centrarse en la salud?

Porque como decíamos, el gran reto de nuestro tiempo es la salud: viviremos más años, pero necesitamos vivir mejor. ICSE aporta su experiencia en FP y el conocimiento del tejido empresarial y sobre todo su vocación de servicio. Este proyecto es también una forma de devolver a la sociedad canaria todo lo que nos ha dado, además de todas las acciones de transferencia social que la UFPC ya realiza y retorna en nuestra comunidad.

¿Qué valor tiene este entorno integrado? ¿Qué destaca de este modelo?

El aprendizaje no ocurre solo en el aula. Compartir espacios, experiencias y actividades genera una formación más completa y humana. Destacamos la conexión con la práctica. Nuestros estudiantes van a formarse en entornos reales en contacto directo con la profesión, clave para su desarrollo profesional y su empleabilidad. La educación superior debe evolucionar y este modelo integra lo mejor de la Formación Profesional y de la Universidad.

¿Qué papel jugará la práctica?

Un papel fundamental. Queremos que los estudiantes entren en contacto con la realidad profesional desde las primeras etapas de formación: ser coherentes con la realidad adaptando modelos y procesos educativos con el mundo de la empresa y las demandas sociales. Esta es la filosofía de la UFPC y nuestro ADN, como me consta que también lo es para el ICSE.

¿Cómo ve el futuro de estas áreas? ¿Qué papel juega la salud en el futuro?

Con enorme crecimiento. La salud, el deporte, la nutrición y el bienestar serán sectores clave en las próximas décadas. Serán absolutamente estratégicos para el futuro. Juega un papel central, la salud no es solo un sector económico emergente sino una necesidad social. Formar profesionales en este ámbito es una inversión en el bienestar colectivo. Por itinerarios trazados entre FP y los grados universitarios de higiene bucodental y Odontología, Dietética con Nutrición y el ámbito de Actividad Física de ciclo + grado constituyen ejemplos perfectos de integración: cercanía práctica con investigación y liderazgo profesional.

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¿Qué mensaje enviaría a los jóvenes?

Que están ante una oportunidad única: estamos ante profesiones con futuro, con estabilidad y con un enorme valor humano y con una gran capacidad de mejorar la vida de las personas y con un modelo formativo moderno, integrado. Formar profesionales que desempeñen estas acciones es también una forma de cuidar a la sociedad.