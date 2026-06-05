Las Palmas de Gran Canaria celebra el Orgullo LGTBI+ 2026 con un amplio programa de actividades durante el mes de junio
La programación culminará el 27 de junio con la manifestación del Orgullo y una jornada festiva abierta a toda la ciudadanía
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Colectivo Gamá han presentado la programación del Orgullo LGTBI+ 2026, que se desarrollará durante todo el mes de junio bajo el lema «Donde el aire es libre». La iniciativa incluye actividades culturales, divulgativas y reivindicativas para promover la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo.
La concejala de Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana, Betsaida González, destacó el compromiso de la ciudad con la inclusión y la defensa de los derechos humanos. Por su parte, la presidenta de Gamá, Montserrat González Montenegro, llamó a seguir protegiendo los avances logrados en materia de igualdad y diversidad.
Actividades abiertas a la ciudadanía
Entre las actividades destacan el ciclo de Cine LGTBI+, el programa de conferencias ‘Activistas sin salón: distopía o realidad’, la charla ‘Orgullo Migrante’ y la exposición ‘En junio, luce tus colores’.
La programación culminará el último fin de semana de junio. El día 26, la Plaza de Canarias acogerá una velada musical abierta al público. El 27 se celebrará ‘Orgullo en familia’ en la Plaza de España, con actividades infantiles y talleres para todos los públicos.
Ese mismo día tendrá lugar el acto central del programa: la manifestación del Orgullo LGTBI+, que partirá a las 19.00 horas desde la avenida José Mesa y López hasta el parque de Santa Catalina. La jornada concluirá con una sesión musical en la Plaza de Canarias.
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