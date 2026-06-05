La Policía Local rechaza vestir de negro y dejar atrás el azul tradicional

El cambio de la uniformidad y la simbología de las policías locales que planea el Gobierno regional con la nueva ley ha provocado ya un cruce de cartas entre la Asociación de Jefes y Mandos de Policías Locales de Fuerteventura y Lanzarote (Ajepolfuerlan) y la Dirección General de Seguridad del Ejecutivo autonómico. La asamblea del colectivo policial acordó aprobar un escrito en el que se muestra totalmente contrario al cambio que supondría eliminar la tonalidad azulada que identifica a los policías locales de Canarias por un uniforme negro con hombreras azules, similar a la vestimenta de la policía autonómica a excepción de los hombros, que serían de color rojo. Además de manifestar su rechazo a la propuesta del Ejecutivo, se solicita la apertura de un «proceso participativo real» que permita «escuchar a todas las jefaturas, incluidas las de las islas no capitalinas; recabar informes técnicos sobre prevención de riesgos laborales; realizar estudios de impacto económico sobre los municipios; y valorar alternativas de modernización que respeten la identidad institucional».

La Dirección General de Seguridad contestó también por escrito a la asociación policial y desestima la petición con el argumento de que se han realizado todos los trámites previstos en la legislación. «La homogeneización de la uniformidad no es un fin estético, sino un instrumento operativo de primer orden», alega el Ejecutivo, que asegura: «La ciudadanía canaria tiene derecho a reconocer a su Policía Local como un cuerpo cohesionado y reconocible en todo el Archipiélago bajo la denominación ‘Policía Canaria’».

Una de las cuestiones que está sobre la mesa es el coste económico que supone no solo cambiar los uniformes de más de 3.000 policías locales, sino también escudos, rotulación de vehículos o los letreros de las comisarías y dependencias policiales en todos los municipios. Según el Ejecutivo, el cambio se realizará poco a poco, en función de la disponibilidad económica de los ayuntamientos y con ayudas autonómicas.

Personal auxiliar

Hace más de un mes, la Comisión de Coordinación de Policías Locales dio su visto bueno al borrador de la futura Ley de Policías de Canarias con la conformidad, además del Gobierno, de los representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y el voto a favor de los sindicatos UGT y CCOO. El Ejecutivo se felicitó y presumió de consenso ya que supone seguir adelante con un texto necesario después de varios intentos frustrados de modernizar las leyes que regulan el sistema policial de las Islas. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido voces discrepantes en el seno de las policías locales que reclaman más diálogo y consenso a la Dirección General de Seguridad e incluso advierten de cuestiones en la ley que bordean la legalidad.

Reclaman al Ejecutivo que abra una ronda de consultas y que tenga en cuenta las reclamaciones de los agentes

Uno de los asuntos en los que surgen dudas es la creación del personal auxiliar de policía local, una figura que ha estado sujeta a controversia desde hace años porque en otras comunidades como Valencia, Navarra, Cantabria o Galicia también fue regulada por sus respectivas leyes de policías locales y fueron recurridas por el Gobierno central al Tribunal Constitucional (TC). Hay doctrina más que suficiente sobre el significado de los auxiliares y su papel en los municipios, pero dos cuestiones son concluyentes: que no tienen la condición de autoridad y que solo se pueden implantar en aquellos municipios donde no hay policías locales, con lo que es más que discutible que se apruebe su regulación donde sí hay agentes.

La figura de los auxiliares, así como la de los policías interinos, son peticiones expresas de la Fecam, el órgano que representa a los ayuntamientos canarios. En realidad es más una vieja reivindicación de las corporaciones pequeñas que de las grandes para suplir la falta de agentes y cubrir facetas como la vigilancia de edificios, la tramitación de documentos, la protección de colegios y espacios públicos o prestar auxilio en caso de accidentes o catástrofes. Los policías interinos fueron rechazados por el Ejecutivo pero no así los auxiliares, que sí figuran en el anteproyecto de ley.

Asociaciones de jefes y mandos de la Policía Local y sindicatos profesionales cuestionan la creación de los auxiliares y otros asuntos incluidos en el texto porque advierten que pueden vulnerar la autonomía local y podrían ser recurribles en el futuro si no se cambia el texto cuando llegue al Parlamento. Tanto jefes como sindicatos reclaman al Ejecutivo que abra una consulta entre las asociaciones y todos los colectivos que representan a las policías locales y no se escude solo en los sindicatos de clase -UGT y CCOO-, que no son mayoritarios entre las policías locales de las Islas pero que están en la comisión de coordinación porque son los más representativos en la Administración local.

Brecha sindical: UGT y CCOO votan a favor de la ley frente a la oposición de CSIF y organizaciones profesionales del cuerpo

En este punto hay una importante brecha entre los representantes sindicales del cuerpo, tanto en relación con la policía autonómica como en la local. El sindicato CSIF y organizaciones profesionales como USPB, Spplb o Asipal se han unido en una plataforma común con el fin de exigir al Ejecutivo que abra una vía de diálogo para consensuar el texto de la ley, porque si no se cambia en el Parlamento, amenazan con recurrirla en los tribunales. «Implantar los auxiliares es precarizar la seguridad en las calles de Canarias, hay ayuntamientos que solo quieren bajar costes, reducir las plantillas de policías, y hace dejación de sus funciones con personal que no van a tener competencias y solo lo quieren para las fiestas», advierten desde esta plataforma sindical.

Las asociaciones de jefes y mandos de policías locales tienen voz pero no voto en la comisión de coordinación. El colectivo de Fuerteventura y Lanzarote ya ha mostrado su disconformidad con algunos de los contenidos de la ley, mientras que otras asociaciones se encuentran en pleno proceso de debate interno para manifestar su posición antes de que el Gobierno apruebe la ley y la remita a la Cámara autonómica.