La probabilidad de salir del paro en Canarias se bloquea a pesar del récord de ocupados

Hay más personas trabajando en Canarias que nunca, pero la probabilidad de salir del paro no mejora. Por el contrario, se mantiene en niveles muy similares a los de hace dos décadas. El primer trimestre de 2026 cerró con el mayor volumen de ocupados de la serie histórica: 1,06 millones de personas con empleo. Sin embargo, la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo desde el paro es hoy casi siete puntos inferior a la registrada en 2006, cuando el número de parados era prácticamente el mismo que en la actualidad. Los datos no muestran una mejora en la capacidad del mercado laboral canario para absorber a la población desempleada, más bien apuntan a una cierta estabilidad. En los últimos años, la probabilidad de salir del desempleo se encuentra inamovible en una franja que ronda permanentemente el 20%.

¿Cómo se llega a esta conclusión? Para medir el ritmo en el que una persona desempleada logra incorporarse al mercado laboral basta con observar la relación entre dos variables: cuántas personas estaban paradas tres meses antes y cuántas de ellas pasan a estar ocupadas en el trimestre siguiente. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde enero hasta marzo de 2026, de cada 100 personas que estaban paradas en el Archipiélago tres meses antes, unas 22 encontraron empleo (22,5%). Hace 20 años, en el primer trimestre de 2006, la variación era del 29,2%, por lo que la caída acumulada es de 6,7 puntos porcentuales.

Para el cálculo se toma de referencia 2006 porque registra una tasa de paro casi idéntica a la actual. Hace dos décadas era del 11,37% y en los primeros tres meses de 2026 del 11,4%. Además, la comparación con España deja una conclusión clara, y es que las Islas no están peor que la media nacional en este indicador concreto, pero tampoco escapan al estancamiento. La media española del primer trimestre de 2026 fue del 22,7%, casi igual que el 22,5% canario.

Gráfica sobre la probabilidad de encontrar empleo en Canarias desde 2006. / LP / DLP

La explicación tiene varias aristas, entre ellas el tipo de empleo que predomina en el país. Tanto en España como, en especial, en Canarias prevalecen los puestos de trabajo estacionales con una alta dependencia de los contratos temporales por su inseparable vínculo con el sector turístico. Así, al no haber modificado su modelo productivo, las dificultades para integrar a los parados siguen siendo las mismas que hace 20 años.

Por otro lado, existe una población que permanece en el paro, casi como una patología social. Se trata de la población envejecida de más de 45 años que, tras perder su empleo, tienen más dificultades para volver al mercado laboral y acaban atrapados en el paro de larga duración. Un problema estructural por el que a medida que pasan tiempo fuera del mercado laboral, más complicado se vuelve incorporarse. En este contexto, muchos de ellos terminan dependiendo de subsidios hasta la jubilación, especialmente a partir de los 52 años. En el conjunto nacional, este perfil representa al 58% de los parados, 20 puntos más que en 2007.

Población migrante

La situación supone un desperdicio de mano de obra que se convierte en uno de los grandes lastres de la economía española. El problema resulta aun más relevante en un contexto en el que la población migrante que llega al país lo hace cada vez con mayor edad. A menudo se vincula este colectivo con trabajadores jóvenes y con una posible solución para sostener el sistema de pensiones en una sociedad cada vez más envejecida. Sin embargo, en el caso del Archipiélago, un estudio del centro de análisis de Funcas revela que la migración no solo no frena el aumento de la edad media de las Islas, sino que la eleva ligeramente.

Aun así, la llegada de población dispuesta a trabajar ayuda a explicar el aumento de la población activa, junto con la incorporación, en menor medida, de antiguos inactivos que vuelven a buscar empleo. Es decir, aunque la economía crea más puestos de trabajo, también crece el número de personas disponibles para ocuparlos, lo que dificulta que se produzca una reducción más intensa del paro. Esto apunta a una recuperación del empleo que, pese a su avance, no absorbe el desempleo con la misma eficacia.

Crisis económicas

De hecho, los años de mayor movimiento en los datos de la serie histórica están directamente vinculados a las grandes crisis económicas de las dos últimas décadas. Dos periodos señalados que únicamente tumbaron las posibilidades de salir la categoría de parado que, cabe recordar, se refiere al colectivo que busca trabajar y está disponible para hacerlo.

Por un lado, la crisis financiera de 2008 redujo de forma intensa las posibilidades de acceso al empleo. Durante esos años, el porcentaje de parados que lograban incorporarse al mercado laboral cayó a menos de la mitad y no empezó a recuperarse hasta 2014, aunque, eso sí, manteniéndose en torno al 20%. Posteriormente, la pandemia de la covid-19 volvió a alterar de golpe el mercado laboral canario. El cierre de la actividad turística, principal motor de la economía del Archipiélago, tuvo un impacto inmediato sobre el empleo, que no comenzó a reactivarse hasta 2021, coincidiendo con la recuperación de la llegada de turistas.