Las RUP cierran filas con Canarias para librarse de las tasas por emisiones en el transporte

Queja compartida. El presidente de turno de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y presidente del Consejo Regional de Guadalupe, Ary Chalus, ha plasmado en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la misma petición que el líder del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, ya trasladó al Gobierno central a finales de mayo. En la nueva misiva, las RUP cierran filas con Canarias y reflejan la preocupación compartida por el impacto «desproporcionado» que puede tener el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión –ETS, por sus siglas en inglés– en las islas.

«Cualquier restricción o incremento significativo de los costes pone en riesgo no solo la cohesión económica y social, sino también el principio fundamental de igualdad de derechos de los ciudadanos europeos, debilitando la plena integración de las RUP en la Unión», defiende Chalus en la carta, que también ha remitido al vicepresidente de la Comisión Europa, Raffaele Fitto; al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra; y al comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

Viabilidad económica

La solicitud que lanzan las RUP ahora en conjunto es la misma que Canarias lleva reclamando desde hace meses. «Consideramos esencial garantizar el mantenimiento y la prórroga más allá de 2030 de las excepciones actualmente aplicables al transporte marítimo y aéreo, asegurando así la continuidad de la conectividad y la viabilidad económica de nuestras regiones», afirma Chalus.

El planteamiento coincide con los dos ejes que Clavijo ya trasladó a Sánchez hace diez días: mantener las exenciones vigentes y corregir las distorsiones que penalizan a los puertos y aeropuertos ultraperiféricos frente a operadores de terceros países. Tanto el Gobierno canario como la Conferencia de Presidentes de las RUP advierten de que la aplicación plena del sistema puede encarecer el transporte, debilitar la conectividad y afectar a territorios que no cuentan con alternativas por tierra.

El portavoz de las RUP defiende en la carta que la aplicación de los derechos de emisión «no puede hacerse igual» en territorios continentales que en islas alejadas del continente europeo y sostiene que la transición climática no puede penalizar la conectividad de los territorios más alejados de Europa.

En la misiva Chalus aclara que este grupo de regiones no rechaza los objetivos climáticos de la UE, pero alerta de que aplicar las «mismas reglas» a territorios continentales y ultraperiféricos puede generar desigualdades. En el documento se recuerda, además, que estos territorios afrontan limitaciones estructurales permanentes reconocidas por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Chalus insiste en que la lejanía, la insularidad y, en muchos casos, la doble insularidad hacen que cualquier incremento de costes tenga un impacto «mucho mayor» que en los territorios continentales.

Todo en juego

¿Qué está en juego? Todo. La cuestión, según defiende el presidente de las RUP, puede tener un impacto en el transporte, en los suministros, en la movilidad, en los servicios públicos y en la actividad económica de las regiones. La carta advierte de que cualquier encarecimiento significativo de las conexiones puede repercutir directamente en el coste de vida y en la competitividad de estos territorios. «La movilidad, el acceso a servicios esenciales, la educación, la atención sanitaria y las oportunidades de empleo dependen de rutas aéreas eficientes y sostenibles», recuerda el texto.

En el transporte marítimo, las RUP alertan de que la aplicación de los derechos de emisión puede encarecer las rutas con Europa y favorecer el desvío de tráficos hacia puertos de terceros países cercanos, sujetos a «menores obligaciones». Según la carta, este desequilibrio amenaza la competitividad de los puertos ultraperiféricos, puede elevar los costes logísticos y reducir la conectividad de territorios que dependen del barco para garantizar su abastecimiento.

El portavoz de las RUP también alerta del impacto que la política de emisiones puede tener en el transporte aéreo. Advierte de que su aplicación puede encarecer las conexiones con Europa y dejar en desventaja a los aeropuertos ultraperiféricos y a las compañías europeas que operan en ellos frente a operadores de terceros países cercanos. La carta insiste en que, para estos territorios, el avión es un elemento esencial para garantizar la movilidad, el acceso a servicios básicos y la relación con su propio Estado miembro.

La carta advierte, además, de un posible efecto contrario al que persigue la política climática europea. Según Chalus, si la aplicación de los derechos de emisión encarece las rutas marítimas con Europa y provoca una pérdida de conectividad en los puertos ultraperiféricos, estos territorios podrían verse obligados a buscar bienes esenciales en otros mercados o puntos de suministro. Ese rodeo logístico no solo elevaría los costes de abastecimiento, sino que podría acabar «generando nuevas emisiones», precisamente lo que la norma pretende evitar.