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Sanidad reorganiza la asistencia sanitaria en Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV

Los diez centros de salud de Gr﻿an Canaria y los catorce de Tenerife afectados por las restricciones de movilidad debido al recorrido y los eventos previstos durante la visita del papa, mantienen su actividad, priorizando la modalidad telefónica

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SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA

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Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha diseñado un dispositivo especial para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria durante la visita del papa León XIV a Canarias. En este sentido, se ha llevado a cabo una reorganización temporal de la actividad de los centros de salud de Atención Primaria y hospitales de las islas de Gran Canaria y Tenerife próximos a las zonas donde se prevén restricciones de movilidad y elevada afluencia de personas.

En Atención Primaria, los centros de salud mantienen su actividad, priorizando la modalidad telefónica dadas las restricciones de movilidad existentes, por lo que cada centro avisará a los pacientes afectados del cambio en el caso de que la consulta la tuvieran presencial previamente. En esta reorganización se ha tenido en cuenta las restricciones de movilidad derivadas del dispositivo de seguridad y movilidad previsto para la jornada, con el objetivo de atender a los pacientes en función de la prioridad clínica y su acceso a los centros sanitarios.

Medidas adoptadas

Las medidas adoptadas garantizan la atención sanitaria a la población, al tiempo que refuerzan la cobertura asistencial necesaria ante un evento de estas características. Para ello, se han reforzado los recursos humanos y materiales disponibles y se han establecido mecanismos de coordinación entre los distintos niveles asistenciales y los servicios de emergencias.

A este respecto, durante la jornada del jueves 11 de junio, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria ha reforzado la atención con carácter urgente de los diez centros de salud afectados por el recorrido y los eventos previstos como son el de Arguineguín, Maspalomas, Triana, San Roque, San José, Tamaraceite, Lomo Blanco, Guanarteme, Cuevas Torres y Barrio Atlántico.

En la jornada del viernes 12 de junio, en Santa Cruz de Tenerife, la Gerencia de Atención Primaria de la isla ha reorganizado igualmente la actividad en los catorce centros de salud afectados por el recorrido de la comitiva del papa, entre los que se encuentran los de Laguna-Mercedes y Laguna-Universidad, San Benito, Finca España, La Cuesta, Tíncer, Taco, Barranco Grande, Ofra, Los Gladiolos, Barrio La Salud, Dr. Guigou, Toscal y Anaga. De esta forma se prioriza la atención telefónica y se garantiza la atención urgente en estas zonas básicas de salud.

Actividad en hospitales y traslados sanitarios no urgentes

Por otra parte, la actividad en los hospitales de las islas de Gran Canaria y de Tenerife funcionará con normalidad tanto el día 11 en Gran Canaria como el día 12 en Tenerife, si bien para facilitar la movilidad se han reprogramado las consultas y las sesiones de rehabilitación que dependen del transporte sanitario no urgente.

Los traslados de pacientes con tratamiento programado de rehabilitación o con cita en consultas externas se suspenderán el próximo jueves, 11 de junio, en Gran Canaria y al día siguiente en Tenerife con motivo de las restricciones de movilidad. En el resto del Archipiélago, este servicio no sufre modificaciones.

Esta suspensión no afecta a los pacientes que requieren tratamiento vital, es decir, a los que acuden de forma continuada a sesiones de hemodiálisis, quimioterapia o radioterapia y hospital de día oncohematológico, así como a los traslados de pacientes entre centros sanitarios y los que reciban el alta de los hospitales.

Estos traslados quedan garantizados, si bien podrán producirse retrasos puntuales, especialmente en aquellos casos que coincidan con cortes de circulación o dificultad de acceso a determinadas zonas durante el recorrido de la comitiva del papa León XIV.

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Asimismo, los pacientes con cita para tratamientos vitales y que acuden normalmente por sus propios medios tendrán garantizado el acceso a su centro gracias a la coordinación llevada a cabo con el dispositivo de seguridad. En ese sentido, deberán llevar consigo su DNI, la tarjeta sanitaria y copia de su informe clínico para poder identificarse en los controles de seguridad establecidos por el preventivo.

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