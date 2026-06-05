Los técnicos en emergencias sanitarias se movilizan en Gran Canaria para exigir más recursos y reconocimiento profesional

Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) de Canarias se han manifestado en la mañana de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria para exigir mejoras relacionadas con sus condiciones laborales y los recursos destinados al servicio de emergencias de transporte sanitario en las Islas.

La movilización, convocada por la plataforma En Defensa de los TES Canarias, recorrió el tramo comprendido entre la confluencia de la calle Pérez del Toro con la Avenida Juan XXIII, a la altura de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y la sede del Ejecutivo regional, en la calle León y Castillo.

Participaron TES de varias islas del Archipiélago. Según José Torres, uno de los manifestantes lanzaroteños, a la convocatoria acudieron "unos 200 TES".

Concentración, este viernes, de los técnicos en emergencias sanitarias en Las Palmas de Gran Canaria / José Torres

"Formación con regulación" y "Por una clasificación única y justa" y "TES unidos" son algunas de las consignas que portaron en las pancartas en la movilización este viernes.

Reclamaciones de los Técnicos en Emergencias Sanitarias

Entre las principales demandas figura el reconocimiento profesional de los Técnicos en Emergencias Sanitarias como una pieza esencial dentro del sistema de atención sanitaria urgente.

El colectivo también solicita mejoras salariales y laborales acordes a las responsabilidades que asumen en su trabajo diario, así como un incremento de las plantillas para garantizar una respuesta adecuada ante las emergencias.

Protesta de los TES, este viernes, ante la Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria / Pepe Torres

Otra de las peticiones se centra en la actualización de protocolos, medios materiales y recursos con el objetivo de reforzar la seguridad y la eficacia del servicio prestado a la ciudadanía.

Huelga el 8 y 19 de junio

Los TES desempeñansuelen ser uno de los primeros recursos sanitarios que intervienen en accidentes de tráfico, traslados urgentes, emergencias médicas, entre otras situaciones que requieren asistencia inmediata.

El colectivo asegura que el servicio afronta dificultades derivadas de situaciones como la limitación de personal y de recursos materiales. A su juicio, estas circunstancias repercuten tanto en los profesionales como en la calidad de la atención prestada a los pacientes.

Manifestación de los Técnicos en Emergencias Sanitarias, este viernes, en Las Palmas de Gran Canaria / José Torres

Los profesionales del transporte sanitario en Canarias mantienen la huelga prevista para las jornadas del 8 y 19 de junio próximos en defensa de sus derechos.