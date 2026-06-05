Televisión Canaria emite ‘Attindamana’, el gran homenaje musical a Gran Canaria

Televisión Canaria emitirá este sábado, 6 de junio, a las 23.55 horas, el espectáculo ‘Attindamana, El sonido de un pueblo, el latido de una isla’, una propuesta musical y teatral de gran formato que rinde homenaje a los 21 municipios de Gran Canaria.

La producción formó parte del Festival La Isla de Mi Vida, celebrado el pasado 29 de mayo en la plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de los actos del Día de Canarias.

Promovido por el Cabildo de Gran Canaria, ‘Attindamana’ convierte la identidad de la isla en una experiencia viva, compartida y emocional, en la que la música, la memoria y el territorio se unen para contar la historia de Gran Canaria desde la cumbre hasta el mar.

El espectáculo está inspirado en la figura de Attindamana, la princesa aborigen que unió a los diferentes clanes bajo una misma visión. A partir de esa referencia histórica y simbólica, la propuesta recupera ese espíritu de unión para trasladarlo al presente e integrar a los 21 municipios en una sola voz.

El espectáculo central del Festival La Isla de Mi Vida, con más de 500 artistas sobre el escenario, podrá verse este sábado 6 de junio a las 23.55 horas / DELFOUR_PHOTOGRAPHER

Más de 500 artistas sobre el escenario

Sobre el escenario participaron más de 500 artistas, entre integrantes de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, solistas, coros, agrupaciones y músicos procedentes de distintos puntos de la isla.

Juntos dieron forma a un viaje sonoro por el territorio grancanario, conectando historia, paisaje, tradición y creación contemporánea.

Attindamana / DELFOUR_PHOTOGRAPHER

Cada pieza del espectáculo nace de la memoria de un lugar, de sus oficios, de sus sonidos y de su gente. El resultado es una cartografía musical inédita que busca permanecer más allá del momento de su representación.

Más que un espectáculo, ‘Attindamana’ se plantea como un acto de identidad colectiva y una apuesta por la cultura como espacio de encuentro, creación compartida y futuro.

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Con la emisión de esta propuesta, Televisión Canaria refuerza su compromiso con la difusión de la cultura, la identidad y las producciones desarrolladas en las Islas, acercando al público contenidos que ponen en valor el patrimonio canario desde una mirada contemporánea y universal.