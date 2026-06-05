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Televisión Canaria prepara dos especiales para seguir la llegada del papa León XIV a España

La cobertura comenzará el sábado a las 09:30 horas con el aterrizaje del pontífice en Madrid y continuará el domingo con la misa en la Plaza de Cibeles

La agenda del Papa en España en 120 segundos

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SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA

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La Provincia

El Día

Las Palmas de Gran Canaria - Santa Cruz de Tenerife

Televisión Canaria ofrecerá este fin de semana una programación especial con motivo de la llegada del papa León XIV a Madrid, primera parada de un viaje que posteriormente lo llevará a Barcelona y Canarias.

Los Servicios Informativos de la cadena pública autonómica emitirán dos programas especiales en directo para seguir los principales actos de una visita histórica, que culminará los próximos 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife.

La primera emisión comenzará el sábado a las 09:30 horas, coincidiendo con el aterrizaje del avión papal en Madrid, y se prolongará hasta las 12:50 horas. La cobertura continuará el domingo, 7 de junio, desde las 09:00 horas, con el seguimiento en directo de la misa prevista en la Plaza de Cibeles.

Además, la información se completará con las ediciones habituales de Telenoticias Fin de Semana, a las 14:30 y a las 20:30 horas.

Enviados especiales en el avión papal

La periodista Silvia Mascareño y el cámara Javier González, enviados especiales de Televisión Canaria, viajarán junto al resto de periodistas acreditados en el avión papal. Desde allí acercarán a los espectadores los detalles de la llegada del pontífice desde el momento de su aterrizaje en Madrid.

El especial del sábado estará presentado por Marta Modino, que contará en plató con varios invitados para analizar los principales aspectos de la visita y su relevancia para Canarias.

Durante la mañana se realizarán conexiones en directo con Madrid, donde Aday Sánchez y Silvia Mascareño seguirán el desarrollo de los actos oficiales previstos en la capital. Además, Gema Padilla, desde Tenerife, e Isaías Santana, desde Gran Canaria, informarán sobre los preparativos de la visita papal al Archipiélago.

Seguimiento de la misa en Cibeles

La cobertura especial continuará el domingo con un programa presentado por Patricia Santana, que arrancará a las 09:00 horas para seguir en directo la misa prevista en la Plaza de Cibeles.

El espacio contará también con invitados en plató, conexiones en directo desde Madrid, Tenerife y Gran Canaria, además de reportajes centrados en los preparativos de la visita del papa León XIV a Canarias.

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Con este amplio despliegue técnico y humano, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y acercará a la audiencia todos los detalles de una visita histórica y de especial relevancia para el Archipiélago.

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