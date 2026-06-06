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La Aemet prevé cielos despejados y temperaturas estables en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del Archipiélago y temperaturas estables

Predicción del tiempo hasta el 6 de junio 2026

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias despierta este sábado con una situación meteorológica marcada por la estabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del Archipiélago, con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas durante la madrugada y al final de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables en general, aunque las máximas registrarán ligeros ascensos en medianías y zonas del sur. El viento alisio seguirá soplando con fuerza y será especialmente intenso en Lanzarote, Fuerteventura y las zonas altas de las islas montañosas, donde podrían registrarse rachas superiores a los 80 kilómetros por hora.

Previsión por islas

LANZAROTE

Predominarán los cielos despejados, aunque durante la madrugada y al final del día aparecerán algunos intervalos nubosos en el norte y oeste. Temperaturas con pocas variaciones, salvo un ligero ascenso de las máximas en el este y sur. Viento alisio con intervalos fuertes en zonas interiores y vertiente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 19 - 27

FUERTEVENTURA

Ambiente despejado en la mayor parte de la isla. Solo se esperan intervalos nubosos en el norte por debajo de los 1.100 metros durante primeras y últimas horas. Las máximas subirán en medianías y zonas bajas del sureste. El viento soplará con intensidad en cumbres y vertientes expuestas, donde podrían alcanzarse rachas superiores a los 80 kilómetros por hora.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 19 - 27

GRAN CANARIA

Tiempo estable y soleado durante gran parte de la jornada, con algunas nubes bajas al norte y oeste al final del día. Temperaturas con pocos cambios y máximas ligeramente más altas en el sureste. Viento fuerte en zonas del interior y en Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23

TENERIFE

Predominarán los cielos despejados, salvo algunas nubes bajas en el noreste durante la madrugada y al anochecer. Temperaturas máximas en ascenso en medianías, especialmente en las orientadas al sur. El viento será intenso en el área metropolitana, cumbres y vertiente oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 21 - 28

LA GOMERA

Jornada mayoritariamente soleada, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas subirán ligeramente en el sur. El viento soplará con fuerza en cumbres y vertientes expuestas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 20 - 26

LA PALMA

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 800-1000 metros en el norte y este, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en moderado ascenso en medianías, siendo en general ligero en el resto. Alisio, en general fuerte en zonas expuestas de los extremos sudeste y noroeste, así como en cumbres y en el municipio de El Paso; en estas últimas zonas, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Brisas en costas del oeste.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 19 - 25

EL HIERRO

Predominio del tiempo estable y soleado, con algunos intervalos nubosos en el norte durante primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios y ligero ascenso de las máximas en el sur. El viento dejará rachas fuertes en zonas altas y en El Pinar.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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  • Valverde 14 - 19

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