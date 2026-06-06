Ángel Víctor Torres, sobre la protección de las mujeres: "Hay gobiernos que priorizan la igualdad y otros que benefician a los más poderosos"

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, defendió este sábado en Los Realejos, Tenerife, que los avances en igualdad y la protección de las mujeres "marcan la diferencia" entre los gobiernos progresistas y los ejecutivos sustentados por la derecha y la ultraderecha. Lo hizo durante la cuarta edición de la Escuela Feminista Belarmina Martínez, organizada por los socialistas canarios, con la presencia, entre otras, de María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad, y de la comunicadora Sarah Santaolalla.

Torres aseguró que la lucha contra la violencia machista y las políticas de igualdad deben ser "una prioridad absoluta" desde las administraciones públicas y lamentó que existan "diferencias claras" entre la gestión que realizó en este sentido el Pacto de las Flores, la pasada legislatura en Canarias, y la del actual Gobierno regional, formado por Coalición Canaria y Partido Popular.

"Lo que tenemos que hacer es proteger a la mujer en todos los ámbitos desde las administraciones y en esto no debería haber diferencias, pero las hay", afirmó. En este sentido, defendió que los gobiernos progresistas "ponen recursos y políticas concretas" mientras otros ejecutivos "priorizan cuestiones ideológicas alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía".

Torres, saludando a una asistente. / E. D. / L. P.

Como ejemplo, recordó que el último presupuesto del Gobierno del Pacto de las Flores destinó cerca de 900.000 euros del Fondo de Emergencia Social a la lucha contra la violencia machista. Frente a ello, denunció que el actual Ejecutivo autonómico "no ha llegado ni a la mitad de esa cantidad en cada ejercicio".

Críticas a la gestión canaria

"Hay gobiernos que tienen unas prioridades y otros que tienen otras", sostuvo Torres, quien criticó también la gestión del Instituto Canario de Igualdad. Según explicó, de los 10 millones de euros que recibe Canarias del Gobierno de España para la lucha contra la violencia de género "apenas se ejecutan cinco millones", lo que provoca que recursos fundamentales no lleguen a las acciones dirigidas a la protección de las mujeres y en las políticas de igualdad.

El líder socialista calificó esta situación de "absolutamente imperdonable" y advirtió de que perder financiación en esta materia supone "debilitar la red de apoyo y protección" frente a la violencia machista.

Durante su intervención, Torres contrapuso además las primeras medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con las adoptadas por el actual Ejecutivo canario. Así, recordó que el primer Consejo de Ministros de la actual legislatura estatal aprobó una ley de igualdad paritaria para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de dirección y empresas públicas.

Por el contrario, criticó que la primera medida del actual Gobierno autonómico fuese "eliminar impuestos a quienes recibían fortunas de 300.000 euros", una decisión que, afirmó, evidencia "la diferencia entre un gobierno progresista y uno conservador".

Torres concluyó reafirmando el compromiso del PSOE Canarias con las políticas feministas y de igualdad "como una forma de entender y defender la justicia social".