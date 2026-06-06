Aviso amarillo por mala mar y vientos fuertes este domingo en Canarias
La Aemet prevé un ascenso generalizado de las temperaturas en las cumbres y un aumento de las mínimas en la medianía del sur y oeste el 7 de junio
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo avisos de nivel amarillo para primeras y últimas horas del día por fenómenos costeros adversos y rachas fuertes de viento en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro.
Los cielos estarán en general nubosos al norte de las islas montañosas por debajo de los 900-1.100 metros así como en el oeste de las islas más orientales, sin que se descarten lloviznas ocasionales que serán principalmente en medianías y durante la madrugada y al anochecer, abriendo algunos claros por la tarde, según el pronóstico de la Aemet.
Temperaturas en ascenso generalizado en cumbres, mientras que lo harán las mínimas en medianías del sur y oeste de las islas centrales. En el resto, pocos cambios.
El alisio soplará con intervalos de fuerte y algunas rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, mientras que predominarán las brisas en costas sur de las islas montañosas.
En cuanto al estado del mar, el viento soplará del norte o nordeste con fuerza 4 a 6 de manera generalizada en aguas de Canarias. La tónica general será que haya marejada o fuerte marejada, así como mar de fondo del nordeste o noroeste con olas de entre uno y dos metros de altura, informa Efe.
Esta es la previsión por islas para este domingo:
LANZAROTE
Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte y oeste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio localmente fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 19 24
FUERTEVENTURA
Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio localmente fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Puerto del Rosario 19 25
GRAN CANARIA
Cielos nubosos en el norte y poco nubosos a despejados en el resto. Temperaturas en ascenso en general en zonas de interior y en las mínimas de medianías sur y con pocos cambios en el resto de zonas. Alisio, siendo fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste y con brisas en el suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 19 23
TENERIFE
Poco nuboso en general con predominio de los cielos nubosos en el norte y con intervalos matinales en el sur y oeste. No se descartan lloviznas débiles en el noreste a primeras horas. Temperaturas en ascenso en general en cumbres y en las mínimas de medianías sur y con pocos cambios en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo del norte rolando a este por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de Tenerife 21 28
LA GOMERA
Poco nuboso en general con cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes este y noroeste, así como en cumbres expuestas; brisas en el suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
San Sebastián de La Gomera 21 26
LA PALMA
Poco nuboso con predominio de cielos nuboso en el norte y este. Probables lloviznas débiles en el noreste a primeras y últimas horas. Temperaturas en ascenso en general en cumbres y con pocos cambios en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, en especial por la tarde, predominando las brisas en el oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de La Palma 19 23
EL HIERRO
Poco nuboso con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este y el extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Valverde 14 18
- Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
- STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
- Estos son los cortes previstos por la DGT durante la visita del papa en Tenerife y Gran Canaria
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre que cada vez más padres eligen en España
- ¿Qué tiendas estarán abiertas el Día de Canarias? Horarios del 30 de mayo en Gran Canaria
- Sanidad advierte del riesgo de los ‘vapers’ como puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional
- La Aemet avisa de una subida de las temperaturas en Canarias este lunes
- Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas