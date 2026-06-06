Aviso amarillo por mala mar y vientos fuertes este domingo en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo avisos de nivel amarillo para primeras y últimas horas del día por fenómenos costeros adversos y rachas fuertes de viento en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro.

Los cielos estarán en general nubosos al norte de las islas montañosas por debajo de los 900-1.100 metros así como en el oeste de las islas más orientales, sin que se descarten lloviznas ocasionales que serán principalmente en medianías y durante la madrugada y al anochecer, abriendo algunos claros por la tarde, según el pronóstico de la Aemet.

Temperaturas en ascenso generalizado en cumbres, mientras que lo harán las mínimas en medianías del sur y oeste de las islas centrales. En el resto, pocos cambios.

El alisio soplará con intervalos de fuerte y algunas rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, mientras que predominarán las brisas en costas sur de las islas montañosas.

En cuanto al estado del mar, el viento soplará del norte o nordeste con fuerza 4 a 6 de manera generalizada en aguas de Canarias. La tónica general será que haya marejada o fuerte marejada, así como mar de fondo del nordeste o noroeste con olas de entre uno y dos metros de altura, informa Efe.

Esta es la previsión por islas para este domingo:

LANZAROTE

Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte y oeste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio localmente fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 19 24

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio localmente fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 19 25

GRAN CANARIA

Cielos nubosos en el norte y poco nubosos a despejados en el resto. Temperaturas en ascenso en general en zonas de interior y en las mínimas de medianías sur y con pocos cambios en el resto de zonas. Alisio, siendo fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 23

TENERIFE

Poco nuboso en general con predominio de los cielos nubosos en el norte y con intervalos matinales en el sur y oeste. No se descartan lloviznas débiles en el noreste a primeras horas. Temperaturas en ascenso en general en cumbres y en las mínimas de medianías sur y con pocos cambios en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo del norte rolando a este por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 28

LA GOMERA

Poco nuboso en general con cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes este y noroeste, así como en cumbres expuestas; brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 26

LA PALMA

Poco nuboso con predominio de cielos nuboso en el norte y este. Probables lloviznas débiles en el noreste a primeras y últimas horas. Temperaturas en ascenso en general en cumbres y con pocos cambios en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, en especial por la tarde, predominando las brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 23

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este y el extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 14 18