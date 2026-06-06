Canarias rebaja por primera vez la espera por la ayuda a la dependencia a menos de un año

Canarias logra por primera vez rebajar del año la espera para acceder a una prestación por dependencia. Según los últimos datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), una persona con discapacidad, una enfermedad degenerativa u otra situación que genere dependencia tarda 354 días de media en recibir la ayuda que le corresponde. Es decir, que desde que inicia el trámite hasta que obtiene la resolución definitiva transcurren algo menos de doce meses.

Y aunque esta cifra continúa sin siquiera rozar el plazo máximo de espera que establece la Ley de Dependencia —seis meses—, la reducción supone un avance sin precedentes para el Archipiélago. Pues desde que se empezó a medir este indicador hace seis años, la demora nunca había bajado de los 365 días.

Difrencias entre los datos regionales y estatales

Ahora bien, este tiempo de demora se basa en las estadísticas procedentes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Pero la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias asegura que los expedientes que se tramitan actualmente se están resolviendo en unos 152 días de media, un periodo que sí cumpliría con el plazo establecido por ley.

Según explica la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, la diferencia se debe a que el Imserso calcula este indicador con una media anual, que incorpora expedientes antiguos, mientras que Canarias mide los tiempos de resolución de las solicitudes recientes.

Mejora en los tiempos de tramitación

"Con nuestros datos, llevamos desde enero registrando un tiempo medio de tramitación inferior a los seis meses que dicta la ley", explica. Y Lanzarote es, por ahora, la única isla que continúa por encima de ese límite. "Hemos reforzado el personal para ponernos al día y prevemos que a partir de julio alcance los mismos plazos que el resto de las islas", añade.

Lanzarote es la única isla con más de seis meses de demora, según los datos regionales

Asimismo, Ramírez advierte de que las mejoras introducidas este año no se reflejarán en los datos estatales hasta finales de 2026. "A partir de octubre es cuando se verá ese descenso de la demora, ya que fue en ese mes cuando comenzamos a ver los primeros resultados del Decreto 46/2025 —aprobado en mayo de 2025—", detalla. Y es que para la directora, este acelerón en los trámites se debe a la implantación de esta nueva norma.

Tras su entrada en vigor, el personal de la Consejería de Bienestar Social comenzó a unificar, en una única visita, dos trámites que antes se hacían por separado: el grado de dependencia del solicitante y el Programa Individual de Atención (PIA), o lo que es lo mismo, el documento que determina los servicios y las prestaciones económicas a las que tiene derecho cada persona.

La Consejería espera que sus avances se reflejen en las cifras del Estado a final de año

Por otro lado, recuerda que el Archipiélago cuenta con un hándicap añadido. "Tenemos expedientes muy antiguos sin resolver, de más de 15 años, que a efectos de incertidumbre nos perjudican y se siguen arrastrando", menciona. Desde hace meses, la Consejería está trabajando para solucionar de manera inmediata esos castos, ya sea para citarlos o archivarlos, según lo que proceda.

Esta situación deriva de un modelo obsoleto de almacenamiento en soporte papel. "Hasta 2023 no había un sistema informático que centralizara la información, como sí lo hay ahora y que permite un control absoluto de las fechas de solicitudes, de los expedientes y del estado en el que se encuentra cada uno", subraya.

¿Cómo es el proceso para solicitar una ayuda?

El proceso para solicitar una prestación por dependencia consta de varias fases. Lo primero es solicitar el reconocimiento de la situación de la persona. Y una vez registrada la solicitud se procede a la valoración del grado. En abril de este año, último dato disponible, el tiempo medio de espera entre la solicitud y la resolución del grado se situó en 208 días en el Archipiélago. Aunque a este procedimiento hay que sumarle un último trámite: la asignación del PIA, cuya demora media se sitúa en 89 días.

Según las cifras del Istac, 72.691 personas recibieron su PIA en abril, lo que corresponde a 91.549 prestaciones —ya que una persona puede recibir más de una ayuda—. Sin embargo, de esas, solo el 74% fueron efectivas. Es decir, que 23.773 se quedaron en el limbo. Desde la Consejería señalan que la gran mayoría son por cuestiones ajenas a ellos.

Una segunda lista de espera

"Nos encontramos con personas que ya tienen reconocida la prestación, pero que aún no la necesitan y se mantienen en una segunda lista de espera", señala Ramírez. Según cuenta, estas personas iniciaron los trámites para anticiparse a la espera de los últimos años. "Pero como ahora se resuelven las solicitudes entre uno y tres meses y todavía no están en fase de recibir la prestación vinculada al servicio a domicilio, por ejemplo, se ponen a la espera", menciona.

No obstante, Concepción reconoce que también hay usuarios en esa segunda lista de espera pendientes de recibir su ayuda reconocida y que no se encuentran en esta situación. "Estamos trabajando para acreditar a más empresas y que las personas no se queden solo con una resolución que les reconoce un derecho, pero sin servicio", concluye.