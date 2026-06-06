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CC ve los PGE como una "cuestión de confianza" para Sánchez que, si no salen, podrían propiciar la moción de censura

La diputada de Coalición Canaria advierte que la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2027 podría ser el detonante para una moción de censura del PP

La diputada de CC, Cristina Valido.

La diputada de CC, Cristina Valido. / Eduardo Parra

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Europa Press

Madrid

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, cree que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 que va a empezar a preparar el Gobierno será una "cuestión de confianza" para el presidente Pedro Sánchez y que, si estas cuentas públicas tampoco salen adelante y el líder socialista no disuelve para convocar elecciones, podría ser "la gota que colma el vaso" para propiciar la presentación de una moción de censura por parte del PP.

Así lo ha explicado Valido en una entrevista al programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, en la que admite tener "dudas razonables" sobre que el anuncio de Sánchez de que presentará cuentas públicas para el año que viene se termine haciendo realidad. "Cuando lo vea, lo creo", ha dicho, recordando que el Estado sigue funcionando con los Presupuestos de 2023 prorrogados.

Valido entiende que el Gobierno esta vez "debe tener un interés especial" en sacarlos adelante porque no "querrá terminar la legislatura sin un solo presupuesto", pero mantiene sus reservas a tenor de los precedentes. En todo caso, garantiza que si el Gobierno presenta el proyecto y lo llega a llevar al Congreso para su votación, CC se sentará a negociar y ver si plasman "los compromisos" que adquirió con el PSOE al inicio de la legislatura.

La gota que colma el vaso

"Vamos a ver si el Gobierno consigue los acuerdos necesarios como para poder llegar a la votación, porque en años anteriores vimos cómo, ante la dificultad de llegar a acuerdos con determinados grupos, optaron por ni siquiera registrarlos", ha recordado.

Desde su punto de vista, "la cuestión de confianza va a empezar justo en el momento en el que se empiecen a negociar las cuentas" y augura que si a la actual coyuntura, con "tantas noticias graves y preocupantes", se une la imposibilidad de pactar unos Presupuestos para el último año de legislatura "podría ser la gota que colmará el vaso de muchos socios para, si no se adelantan las elecciones, impulsar una moción de censura".

La agresividad del PP contra PNV y Junts

Preguntada si CC apoyará la moción instrumental que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso sobre la mesa al inicio de esta semana, Valido ha recalcado que ellos no discuten sobre futuribles y sólo adoptarán una decisión al respecto si los 'populares' dan un paso que hasta ahora han dicho que no van a dar porque carecen de apoyos para salir victoriosos.

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"Creo que lo que menos necesita la situación política actual son más elucubraciones", ha deslizado, antes de apuntar que "no tiene ningún sentido" que el PP esté explorando esa posibilidad cuando mantiene unos discursos "tan agresivos" contra el PNV y Junts, que son "los únicos que pueden brindarle esa oportunidad". "Los mensajes y las formas en las que se han dirigido a ellos son poco oportunas y da la sensación de que el PP ha descartado esa posibilidad", argumenta.

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