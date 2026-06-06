Clavijo dice que la visita del Papa llega en un momento "muy oportuno" y espera que el mensaje migratorio llegue a la UE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este sábado que la visita del papa León XIV llega en un momento "muy oportuno", por lo que espera que el mensaje migratorio llegue a la Unión Europea (UE) y al Gobierno de España.

Clavijo ha destacado, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la ceremonia oficial de bienvenida a Su Santidad el papa León XIV que ofrecen Sus Majestades los Reyes en el Palacio Real, el "hecho histórico" de que el papa visite Canarias y, además mantenga agenda en dos islas, en Gran Canaria y Tenerife.

A ello sumó que el motivo por el que visita el archipiélago "no solo está más de actualidad que nunca, sino que va a seguir estando en actualidad", en relación al fenómeno migratorio y cómo se tiene que atender desde valores humanos, cristianos, morales, solidarios.

El papa León XIV con los Reyes de España en su llegada a Madrid /

Un fenómeno migratorio sin precedentes

En este sentido, expuso que "es mucho más simbólico" que sea en el archipiélago donde el pueblo canario ha tenido que gestionar en los últimos años "un fenómeno y una llegada sin precedentes" y "lo ha hecho, en todo momento, poniendo por encima de todo los derechos humanos y los derechos de los menores".

Añadió que en el mundo actual, que "se está volviendo loco", observas cómo todas las cuestiones que "parecían eternas e inamovibles se están cayendo", consideró que esta visita "llega en un momento muy oportuno y con un mensaje" que espera que "llegue a las altas instituciones tanto europeas como del Gobierno de España".

Avance de la ultraderecha

Además apuntó que se viendo lo que "está significando el fenómeno migratorio para el avance de la ultraderecha, que en el fondo es el retroceso de los derechos de las personas y todo aquello que, durante muchos siglos, se ha tratado de conseguir", añadiendo que "al final se está demoliendo" y se corre "el riesgo de perderlo".

Por ello consideró que la democracia hay que defenderla "todos los días", al igual que los derechos humanos, y la solidaridad "tiene que ser un modo de vida, no un acto puntual y concreto, en algunas ocasiones de interés".

El presidente canario recordó que la primera patera llegó a Canarias hace 32 años, tiempo que lleva el pueblo canario "gestionando con dignidad, con atención, con solidaridad, un fenómeno, muchas veces, desde la soledad".

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Finalmente, Clavijo consideró que en esta visita, que es "para el pueblo español y para el pueblo canario", las instituciones y los cargos públicos deberían "estar en un plano más discreto".

Aunque, matizó, que "es un momento único" porque "no solo puedes ver y estar y tocar a su santidad el papa, sino por todo lo que representa y, reconoció, se "agolpan las imágenes de muchos años, de soledad, de pelear en Madrid para la modificación de la ley de extranjería, de estar a pie de muelle recibiendo esos cayucos", entre otros.