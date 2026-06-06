Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

La primera noche que el papa León XIV pasará en Canarias no será en un hotel ni en una residencia oficial del Estado. El pontífice dormirá en uno de los edificios más emblemáticos y desconocidos del casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria: el Palacio Episcopal de Santa Ana, una construcción con más de cuatro siglos de historia situada frente a la Catedral y corazón institucional de la Iglesia canaria. El inmueble, ubicado en el barrio histórico de Vegueta, se convertirá durante unas horas en la residencia temporal del máximo representante de la Iglesia católica durante la última etapa de su visita a España. Allí descansará tras una intensa jornada marcada por los encuentros con migrantes, autoridades religiosas y fieles canarios. La habitación donde se alojará León XIV Según ha trascendido, el Papa ocupará una zona independiente de la planta alta del edificio, separada de las dependencias habituales del obispo de Canarias, José Mazuelos. El espacio reservado para León XIV cuenta con cuatro dormitorios. Uno de ellos dispone de baño incorporado y será el que utilizará el Pontífice durante su estancia en Gran Canaria antes de desplazarse a Tenerife para completar su agenda en el Archipiélago. La elección del Palacio Episcopal no es casual. Se trata de la residencia oficial del obispo de Canarias y uno de los inmuebles religiosos más importantes del conjunto histórico de Vegueta. Un palacio nacido hace más de 400 años Los orígenes del edificio se remontan al siglo XVI. La primera sede episcopal fue levantada sobre varias casas que habían sido legadas por el obispo Frías. A lo largo de los siglos el inmueble fue transformándose. Durante el siglo XVII sufrió importantes reconstrucciones y, posteriormente, experimentó nuevas ampliaciones a mediados del siglo XIX, adquiriendo gran parte de la imagen que conserva en la actualidad. El resultado es un complejo arquitectónico que combina diferentes etapas históricas y que constituye uno de los principales ejemplos del patrimonio religioso de Canarias. El detalle arquitectónico que más llama la atención La fachada principal, orientada hacia la Plaza de Santa Ana, es uno de los elementos más fotografiados por quienes visitan Vegueta. Destaca especialmente su portada plateresca del siglo XVI, una pieza singular decorada con elementos góticos y rematada por un característico balcón de celosía situado en la esquina que mira directamente hacia la Catedral. El edificio se organiza alrededor de tres patios porticados que distribuyen las distintas dependencias. En la parte posterior se extiende un amplio jardín que durante siglos ha permanecido oculto para la mayoría de los visitantes. La fachada trasera fue remodelada en 1867 por el arquitecto Manuel Ponce de León, quien introdujo una estética más académica y clasicista que transformó completamente la imagen exterior del conjunto. El último destino del Papa en España La visita de León XIV a Canarias será la última etapa de su recorrido por España. El Pontífice llegará el 11 de junio a Gran Canaria y comenzará su agenda con una visita al muelle de Arguineguín, donde mantendrá un encuentro centrado en la realidad migratoria del Archipiélago. Tras pasar la noche en el Palacio Episcopal de Santa Ana, viajará a Tenerife para continuar una agenda marcada por los encuentros pastorales y las celebraciones religiosas previstas en ambas islas. / La Provincia