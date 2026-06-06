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Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
Última hora sobre toda la información relacionada con la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife
Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio estará en Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio visitará Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y una misa en el Puerto de Santa Cruz
Irene Savio
El Vaticano confirma que León XIV se reunirá con víctimas de abusos de sacerdotes durante su viaje a España
El Vaticano ha roto este viernes su silencio sobre uno de los asuntos más delicados del inminente viaje de Francisco a España con una nota breve, milimétrica, en la que ha informado que el papa se reunirá con víctimas de abusos cometidos por sacerdotes.
Diego R. Moreno
Así es el Palacio Episcopal de Santa Ana donde dormirá el Papa en Gran Canaria
El edificio del siglo XVI que acogerá a León XIV durante su histórica visita a Gran Canaria
Daniel Valle
Visita del papa León XIV a Gran Canaria: los centros pastorales de Tafira y Telde se convierten 'en hoteles' durante el paso del pontífice por la Isla
Desde el 8 hasta el 12 de junio, ambos edificios eclesiásticos alojarán a acreditados, autoridades e invitados a los actos organizados por la presencia del santo padre, ofreciendo unas 150 camas en las que ya se alojaron los enviados por el Vaticano para valorar los preparativos previos a la llegada del estadounidense
Bruno Betancor
La alcaldesa de Mogán considera que Pedro Sánchez "no merece venir" a la visita del papa en Arguineguín
Onalia Bueno critica que durante la crisis migratoria que vivió Mogán en 2020 "no estuvo nunca a la altura el Gobierno de España"
Mar Molina
Canarias pide donar sangre antes de la visita del papa León XIV para evitar problemas de abastecimiento
El Servicio Canario de la Salud refuerza las campañas de extracción en todas las islas ante el incremento de actividad previsto durante los próximos días
Luis Miguel Mora
Hacienda lo confirma: las donaciones para la visita del papa León XIV a Canarias pueden desgravar en la Declaración de la Renta
Los contribuyentes canarios que aporten a esta cita de la Iglesia Católica pueden beneficiarse de importantes ventajas fiscales en la declaración de la Renta con la combinación de las deducciones estatales y autonómicas que permiten reducir notablemente la factura tributaria
La Provincia
El documental que remueve conciencias antes de la histórica visita del papa León XIV
Televisión Canaria emite el miércoles, 10 de junio, una obra audiovisual elaborada en colaboración con La Huella Canaria para entender todos los porqués del viaje de León XIV a las Islas
Anna Peirats
De peregrinar a Roma a las misas en estadios: cómo ha cambiado la devoción hacia el papa a lo largo de la historia
Cuando León XIV celebre la misa en Cibeles, la escena reunirá varias etapas de esa historia: la peregrinación medieval, la liturgia multitudinaria del siglo XX y la difusión digital del siglo XXI
- Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
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