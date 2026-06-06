Un nuevo rumbo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias: Juan Avello alcanza la cúpula judicial sin dejar a nadie atrás

Las dos décadas de Juan Avello en la carrera judicial, desde su primer destino en un órgano de instrucción de Extremadura hasta llegar a lo más alto de la judicatura canaria, han estado marcadas por su atención a las personas más vulnerables. En sus diferentes cargos ha dado un impulso para mejorar la protección de los clientes que firman préstamos abusivos, ha elaborado un protocolo para reforzar la atención al personal sanitario que sufre agresiones y ha sido reconocido por los diferentes operadores jurídicos.

Ahora, el Consejo General del Poder Judicial ha confiado en él para que represente a los magistrados del Archipiélago como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una vez tome posesión del cargo, deberá trasladar sus reclamaciones, exigir los refuerzos que sean necesarios y hacer frente a uno de los principales retos de su carrera: reducir la avalancha de pleitos que atrasa el ritmo de las resoluciones debido a la alta litigiosidad.

Este asturiano, natural de Oviedo y de 50 años, tuvo claro desde el principio que su futuro estaría ligado a los tribunales. Hijo del también magistrado Ramón Avello Zapatero, expresidente de sección de la Audiencia Provincial en Asturias, y sobrino-nieto de Rufino Avello, quien fuera magistrado del Tribunal Supremo, pertenece a una familia con gran arraigo jurídico en su tierra natal. Desde pequeño, veía en su padre la pasión, entrega y el sentido de servicio con los que ejercía su profesión, lo que le marcó profundamente y le hizo tener claro que quería seguir sus pasos.

Familia ligada a la judicatura

Con dichos referentes, decidió mantener una tradición familiar ligada a los tribunales. Ahora es su sobrino pequeño, Guillermo Cue Avello, el que sigue sus pasos. Este juez ingresó recientemente en la carrera y se convirtió en uno de los más jóvenes en alcanzar la plaza.

"El derecho, según lo utilices por un lado o por otro, tienes que interpretarlo y retorcerlo un poco en tu beneficio. Sin embargo, la postura del juez es como la más pura, tiene que estar justo a la mitad. Es una interpretación en beneficio del más débil muchas veces y es un poco más neutral", explicaba el magistrado en una entrevista a este periódico.

Primer destino

Avello comenzó sus andaduras en Villanueva de la Serena (Badajoz) como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, con competencias de Registro Civil y Violencia sobre la Mujer. Ya en su primer destino fue elegido por sus compañeros como miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Después, en 2006, ejerció durante un año en el pueblo asturiano de Pola de Lena.

Pero donde acabó por ampliar su trayectoria y ganarse el respeto y la confianza de sus compañeros fue en el Archipiélago canario, donde empezó en 2007 como juez de refuerzo en un juzgado mercantil y recibió de inmediato un buen acogimiento. Es en este lugar donde reside desde hace casi dos décadas y donde conoció a su mujer, la responsable jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Tatiana Quintana, con la que tiene tres hijos.

Nunca tuvo reparos a la hora de poner voz a las reclamaciones de sus colegas como portavoz regional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria a nivel nacional pero cuenta con menor apoyo en las Islas. Más allá, ha logrado que los jueces adscritos al resto de asociaciones judiciales depositen su confianza en él para representarlos.

Deberá responder a las principales necesidades de la judicatura, como aliviar la sobrecarga

Los magistrados del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria (que también engloba los municipios de San Mateo y Santa Brígida) volvieron a elegirlo en noviembre del año pasado como juez decano, un cargo que ostenta desde hace cinco años, con 35 de los 58 votos emitidos. Ahora, con su inminente ascenso a presidente del TSJC, dicha plaza quedará vacante y deberá volver a ser sometida a una votación en las urnas.

Esta experiencia previa como portavoz de la judicatura de la capital le ha permitido conocer en profundidad el funcionamiento de la Administración de Justicia y le ha llevado a escuchar las necesidades de jueces, magistrados, letrados, funcionarios y operadores jurídicos. Desde su elección ha tenido que hacer frente a la última fase de la implantación de la ley de eficiencia del servicio público de justicia, también conocida como ley Bolaños, y a la consiguiente entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia.

La noticia de su designación como presidente del TSJC ha sido recibida con gran alegría en su entorno más cercano, que ha seguido de cerca su avance en la judicatura y la confianza depositada en él. Su objetivo ahora es responder a algunos de los principales retos de la judicatura del Archipiélago, como la petición de refuerzos para aliviar la sobrecarga de trabajo o la ampliación de sedes en algunos partidos judiciales, metas que se compromete a afrontar con "diálogo, consenso vocación de servicio".

Prioridades en el cargo

Otras de las prioridades que se marca en su próximo cargo de responsabilidad consisten en la implantación y puesta en funcionamiento de las Oficinas de Atención a las Víctimas y en extender a todas las Islas el protocolo de asistencia judicial a los sanitarios que sufren algún tipo de agresión en su trabajo. Este proyecto pionero a nivel nacional le valió al decanato de Las Palmas de Gran Canaria un reconocimiento a la justicia más accesible, que otorga el Consejo General del Poder Judicial.

Además, Avello ha sido miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJC entre 2009 y 2014 y forma parte del órgano desde 2022 tras su elección como decano. Cuenta con distinciones otorgadas por diversas administraciones, como la Policía Nacional, que le otorgó la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, o el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Instancia de Las Palmas, que le concedió el año pasado el premio Balanza de Plata.

Distinciones

Entre sus resoluciones más destacadas se encuentra el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si los usuarios de préstamos revolving, es decir, aquellos declarados como "usurarios" al contener unos intereses abusivos, que pleiteen contra las entidades prestatarias deben pagar los gastos del proceso en caso de alcanzar un acuerdo extrajudicial con las demandadas.

Por otro lado, al frente del Registro Civil de la capital dictó un auto por el que denegaba la solicitud de un sargento del Aire que quería quedar registrado como mujer con fines espurios para ascender y beneficiarse de la discriminación positiva.