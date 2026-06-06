La subida de la vivienda crea 13.100 nuevos millonarios en España en solo un año

La escalada del precio de la vivienda no solo está dificultando el acceso a la compra para miles de familias. También está aumentando la riqueza de quienes ya poseen inmuebles. España cerró 2025 con 259.700 millonarios, 13.100 más que un año antes, según un informe de Capgemini.

La vivienda impulsa el aumento de grandes patrimonios

El número de personas con un patrimonio superior al millón de euros aumentó un 5,3% durante 2025. En total, España cuenta ya con 259.700 millonarios, lo que le permite escalar una posición en el ranking mundial y situarse en el puesto 14 entre los países con más grandes fortunas. Para elaborar el estudio se tienen en cuenta los activos invertibles de estas personas, excluyendo la vivienda habitual, los bienes de consumo y los objetos de colección.

Uno de los factores que explica este crecimiento es el comportamiento del sector inmobiliario. La inversión en vivienda superó los 18.450 millones de euros en 2025, un 31% más que el año anterior. Al mismo tiempo, los precios de la vivienda continuaron al alza, con una subida cercana al 9%, reforzando la revalorización del patrimonio inmobiliario de muchos propietarios.

La Bolsa también dispara la riqueza

El informe señala que la evolución de los mercados financieros fue otro de los motores del aumento de las grandes fortunas. La capitalización bursátil en España registró un fuerte crecimiento durante 2025, impulsada por la recuperación de los mercados y por los resultados empresariales, especialmente en el sector bancario.

La banca española obtuvo beneficios de 18.500 millones de euros, un 5,1% más que el año anterior, contribuyendo al buen comportamiento de los mercados.

El crecimiento de los grandes patrimonios no es exclusivo de España. A nivel global, la riqueza de las personas con elevados patrimonios aumentó un 8,7% durante 2025. Como consecuencia, el número de millonarios en todo el mundo se acercó a los 25,3 millones de personas, el nivel más alto registrado desde 2018.

Los grandes patrimonios diversifican sus inversiones

El informe también destaca un cambio en la forma de gestionar la riqueza. Cada vez son más las personas con elevados patrimonios que trabajan con varias entidades financieras al mismo tiempo para diversificar inversiones y buscar mejores oportunidades. Según Capgemini, el 88% de los grandes patrimonios utiliza varias firmas de gestión patrimonial, frente a la tendencia predominante hace apenas unos años.

Archivo - Un cartel de viviendas en venta / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Mientras el encarecimiento de la vivienda aumenta el valor del patrimonio de muchos propietarios, también continúa dificultando el acceso a la compra para jóvenes y familias con ingresos medios. La evolución del mercado inmobiliario se ha convertido así en uno de los factores que más influye tanto en la creación de riqueza como en las dificultades para acceder a una vivienda en España.