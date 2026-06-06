¡Candela y ruido!
Suga7 viene con todo
El productor entrega un nuevo EP de breakbeat que mira al pasado desde lo actual
Job Ledesma
El breakbeat, con todas sus conexiones (old skool, etc) es ya parte del repertorio colectivo canario. Al menos en Tenerife, hay un conjunto de piezas que funcionan en cualquier sesión de DJ, desde una boda hasta los carnavales. La senda del estilo arrancó casi acabando los 80 y se extiende hasta la actualidad con productores como Suga7, que actualizan el lenguaje de los ritmos rotos desde una visión personal.
Para Suga7 (Agustín López en la vida real) todo se origina en otros estilos: «Lo que me llevó a apasionarme por este breakbeat fue la influencia que tenía el drum and bass en él porque anteriormente al breakbeat lo que más me gustaba era el drum and bass y el oldskool». De una generación intermedia, Suga7 conoció los primeros pasos del oldskool en Canarias, pero fue el breakbeat andaluz lo que le abrió un nuevo mundo: «El breakbeat en toda su esencia lo conocí más tarde en 2011 gracias a un amigo que trabajaba en Andalucía y cuando volvía a Tenerife nos traía sesiones de DJ Rasco, DJ Man, Anita Breaks…».
Todo en una carrera marcada por la pasión por la música (confiesa que a los Reyes Magos siempre les pedía pianos, baterías y esas cosas). Aunque lo suyo era el fútbol, una lesión grave a una edad tan temprana como los 15 años le llevó a entregarse a la música.
Esa mirada entre lo nuevo y lo antiguo es algo que refleja en el EP que acaba de sacar y que lo trae a estas páginas, Wasted Vol. 2: «Para este disco quería una fusión entre oldskool y breakbeat actual que te transporte al pasado, pero que sonase al presente. Hice más de diez temas antes de elegir los tres que terminaron formando parte del disco, a parte del Take it Back, porque quería que fueran un poco en la misma línea y contaran algo».
Todo es reflejo de una andadura que, desde la óptica personal, se ha movido en diferentes palos sin alejarse de los ritmos rotos: «Creo que con el tiempo y a pesar de todas mis influencias cuando escuchas un tema mío sabes que es mío. De hecho es algo que me dice mucha gente. Ha habido épocas en las que tengo un sonido más oldskool, otras más 2step/garage y otras más breaks pero siempre sin perder mi esencia».
Con una carrera de más de diez años y un centenar de producciones en su haber, Suga7 no para quieto e incluso se desdobla en otros proyectos: «Saldrán muchos temas en digital próximamente, en verano hay dos fechas importantes que pronto desvelaré y aparte de Suga7 tengo otro proyecto llamado Alopz para la música house que comencé hace varios años pero que he retomado ahora en 2026. En 2027 verán la luz esas nuevas producciones».
‘Hazte diyei’: Ana Pak, con una carrera ascendente a lomos del afrohouse
¿Ana Pak es una DJ de…?
Me definiría como una DJ de afro house e indie-dance principalmente. Me gusta mucho mezclar diferentes géneros dentro de la música electrónica, pero creo que el afro house y el indie dance es lo que más representa mi sonido.
¿De dónde viene su nombre artístico?
Mi nombre artístico es Ana Pak. ‘Pak’ es el apellido de mi madre y además es uno de los apellidos más comunes en Corea. ‘Ana’ viene de Anastasia, mi nombre real. Quería un nombre corto, fácil de recordar y también me apetecía mostrar mis raíces coreanas.
¿Una música, canción o artista que pueda ser su placer culpable?
Aunque mi mundo es totalmente electrónico, me gusta mucho el rap. Especialmente el UK rap, aunque en general disfruto bastante del rap como género. Probablemente es lo único que escucho fuera de la música electrónica.
Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en tu sesión?
Muy a menudo suena Adam Ten en mis sets. Siempre siento que sus temas encajan perfectamente en determinados momentos y funcionan muy bien en la pista.
¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho mientras pincha?
Una vez, mientras estaba pinchando en un club bastante grande, alguien me pidió poner el Cumpleaños feliz en medio del set. Me pareció bastante surrealista.
Y quitando peticiones raras, ¿cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?
Creo que una de las situaciones más extrañas fue llegar a un evento donde me habían contratado por bastante dinero y al final solo había dos personas en el público. Fue rarísimo tocar prácticamente solo para dos personas, pero supongo que también forma parte de la vida de un DJ.
Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho por su culpa?
Creo que, más que una sola locura, es algo que vivimos cada día. Cada día sacrificamos algo: el sueño, a veces relaciones o simplemente tiempo personal. Poco a poco, todas las prioridades se van hacia la música, y en ese sentido acabamos renunciando a muchas cosas. Pero al mismo tiempo, recibimos mucho más a cambio.
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